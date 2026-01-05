Vigilance Raid: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସହକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ

Advertisement
Zee OdishaOdisha StateVigilance Raid: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସହକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ

Vigilance Raid: ଲାଞ୍ଚର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଦାବି ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଉଭୟେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଠିକାଦାର ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ AEE ଏବଂ JE ପ୍ରାୟ ୫ ଲକ୍ଷ ମୂଲ୍ୟର ବିଲ୍ ଅଟକାଇ ରଖିଥିଲେ ।

Jan 05, 2026

Vigilance Raid: ପୁଣି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି ୨ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ । ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବାରିପଦା ଉଦଳା ଓଡ଼ିଶା ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ କର୍ପୋରେସନର ସହକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ହରେକୃଷ୍ଣ ସିଂହ ଏବଂ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସୁବ୍ରତ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ । ଜଣେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର କାମ ପାଇଁ ବକେୟା ବିଲ୍ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ୬୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ । ଉକ୍ତ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କାରେ AEE ଙ୍କ ଭାଗ ୩୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ଏବଂ JEଙ୍କ ଅଂଶ ୨୮ ହଜାର ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା । 

ଲାଞ୍ଚର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଦାବି ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଉଭୟେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଠିକାଦାର ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ AEE ଏବଂ JE ପ୍ରାୟ ୫ ଲକ୍ଷ ମୂଲ୍ୟର ବିଲ୍ ଅଟକାଇ ରଖିଥିଲେ । ସୁରକ୍ଷା ଜମା ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ୪.୫% (AEE ପାଇଁ ୧.୫% ଏବଂ JE ପାଇଁ ୩%), ଅର୍ଥାତ୍ ୧.୧୦ ଲକ୍ଷ ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରୁଥିଲେ। ଏପରି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ, ଠିକାଦାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଆଜି AEE ଏବଂ JE ଉଭୟ ଲାଞ୍ଚର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ୬୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ରାଶି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ।

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ, AEEଙ୍କ ସହ ଜଡିକ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ JEଙ୍କ ଲିଙ୍କ ଥିବା ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ DA ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏକକାଳୀନ ତଲାସ ଚାଲିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ପିଏସ୍ କେସ୍ ନମ୍ବର ୧/୨୦୨୬, U/s-୭PC (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୧୮ ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ AEE ଏବଂ JEଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ ।

Soubhagya Ranjan Mishra

