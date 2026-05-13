Odisha Lok Bhavan: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ କଲା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଭବନ

Odisha Lok Bhavan:ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଯାନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ଦେଶର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ ପାଇବ।"

 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: May 13, 2026, 08:57 PM IST

Odisha Lok Bhavan: ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଉପରେ ଭାରତର ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଭବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ (EV) ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଏବଂ ୫୦୦ କିଲୋୱାଟ୍ ସୌର ଛାତ ଉପରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ବଜାର ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ  ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ କରିଥିବା ଆହ୍ବାନର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରି ବାବୁ କମ୍ଭମପଟ୍ଟି ଅର୍ଥନୈତିକ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ସାମୂହିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସହିତ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ।

"ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଦେଶର ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦର ବ୍ୟବହାରକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଯାନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ଦେଶର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ ପାଇବ।"

ତେଣୁ,  ଓଡ଼ିଶା  ଲୋକ ଭବନ,କେବଳ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଏବଂ ଲୋକ ଭବନ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ୫୦୦କିଲୋୱାଟ୍ ସୌର ଛାତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି, ସେ କହିଛନ୍ତି। ଲୋକ ଭବନରେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଏକ ମଡେଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗତିଶୀଳତା ଏବଂ ସୌର ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନର ମିଶ୍ରଣ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ କାର୍ବନ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ ଏବଂ ପରିସରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିବ।

Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

