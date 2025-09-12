VK.Pandian: ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ଲବରେ କଟିବ କି ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ ଲବି
VK.Pandian: ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ଲବରେ କଟିବ କି ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ ଲବି

(ଭୁବନେଶ୍ୱର): ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ଲବରେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ନିର୍ବାଚନ ଆସନ୍ନ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ୨୦ ତାରିଖ ଓ ୨୧ ତାରିଖ ଦୁଇଦିନ ଧରି ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏଥିନେଇ ଆସନ୍ତା କାଲି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲର ଶେଷ ଦିନ ରହିଛି। ହେଲେ ଅପେକ୍ଷା ଯେ ଏଥର ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ ମାର୍କା ଲବିକୁ ବିଜୟ ମିଳିବ ନା ପରାଜୟ। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Sep 12, 2025, 01:18 PM IST

VK.Pandian: ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ଲବରେ କଟିବ କି ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ ଲବି

୧୯୫୦ ଦଶକରେ ତତ୍‍କାଳୀନ ରାଜଧାନୀ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଅବସର ବିନୋଦନ ପାଇଁ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା  ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ଲବ। ସେତେବଳେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ମାତ୍ର ୨୩।  ଏବେ ଏହି କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ୩ହଜାରରୁ ଅଧିକ।  ରାଜ୍ୟର କଳା, ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଥିବା କୁହାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହା ବ୍ୟବସାୟୀ, ଅଫିସରଙ୍କ ଏକ ସମୀକରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ରହିଛି। ଏଣୁ ଏହି କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟ ହେବାକୁ ଯେମିତି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ସେମିତି କ୍ଷମତାରେ ରହିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ବଳ କସାକସି ଚାଲେ। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ। ଜଣେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ ମାର୍କା ଆଉ ଜଣେ ତଥାକଥିତ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ ବିରୋଧୀ।  ଏ ଦୁଇଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ସଭାତି ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ କିଛିଦିନ ତଳେ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଇ ଏବଂ ଓଇଆର୍‍ସି ସମ୍ଭାଳୁଥିବା ପ୍ରଦୀପ ଜେନା। ଏମାନଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ହରାଇବା ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରପାଗଣ୍ଡା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଯଦି ଅସିତ ପୁନଃ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଏଯାଏ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ଏଣୁ ଏହି ପ୍ରଭାବକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ପ୍ରଦୀପଙ୍କୁ ଭରସା କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। 

କ୍ଲବ୍‍ର ଇତିହାସକୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଥମେ ରାଜନୀତିକ ନେତା ଯେମିତି ତତ୍‍କାଳୀନ ରାଜା ମହାରାଜା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏହି କ୍ଲବର ସଭପତି ପଦବୀ ମଣ୍ଡନ କରୁଥିଲା।  ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ଥିଲେ ଖଲିକୋଟର ରାଜା। ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ସେ ପରିଚିତ। ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଅନନ୍ୟ। ତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ କ୍ଲବରେ ଥିଲେ ପୂର୍ତ୍ତ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସିଏମ୍‍ ବେନେଟ। ଏହି ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ୧୯୫୧ରୁ ୧୯୫୩ ଯାଏ କ୍ଲବର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ସାମିଲ ରହିଛି।  

ଏହାଙ୍କ ପରେ ଦଶପଲ୍ଲାର ରାଜା ସାହେବ କ୍ଲବର ସଭାପତି ହେଲେ। ସେ ୧୯୫୪ରୁ ୫୭ ଯାଏ କ୍ଲବର ସଭାପତି ରହିଲା। ତାଙ୍କୁ ତତ୍‍କାଳୀନ ଆର୍‍ଡିସି ତଥା ଆଇଏଏସ୍‍ ଅଧିକାରୀ ପି କେ କପିଳା, ଏବଂ ଆଇଏଏସ୍‍ ଅଧିକାରୀ ବି ମୁଖାର୍ଜୀ ସହାୟତା କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କ ପରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଓ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ଲବର ସଭାପତି ରହିଛନ୍ତି। ସେତେବଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁଇ ନେତା କ୍ଲବର ସଭାପତି ଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିଲେ। ଏ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ପରେ କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ଲବର ସଭାପତି ପଦବୀରେ ଆଉ କୌଣସି ରାଜନେତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳି ନାହିଁ। ଅମଲାତନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି କ୍ଲବର ପ୍ରଶାସନକୁ ଅକ୍ତିଆର କରି ଏପରି ଦୁର୍ଗନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ରାଜନେତା ଏ ଦୁର୍ଗକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଦୂରେ ଥାଉ କବାଟ ଖୋଲିବାରେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହେଉ ନାହିନ୍ତି। ଏହିକ୍ରମରେ ରାଜନୀତିକ ପ୍ରବେଶ ତଥା ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତଳକୁ ଖସାଇବା ଲାଗି ଏବେ ପାର୍ଟି ଲାଗିପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି।

 

 

Narmada Behera

