/ଓଡ଼ିଶା ଜେଲରେ AI କ୍ୟାମେରା: ପାଚେରୀ ପାଖକୁ ଗଲେ ବାଜିବ ଆଲାର୍ମ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲେ ମିଳିବ ଆଲର୍ଟ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ଜେଲ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ଆଧୁନିକ ଓ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI) ଆଧାରିତ କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବ୍ୟାପକ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ପରେ ଜେଲ୍ ଡିଜି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଡିଜିଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ରାଜ୍ୟର ୨୦ଟି ଜେଲରେ AI କ୍ୟାମେରା ସ୍ଥାପନ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କ୍ୟାମେରା ଜେଲ୍ ଭିତର ଓ ପରିସରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିବିଧି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବ। ଫଳରେ କଏଦୀଙ୍କ ପଳାୟନ ଉଦ୍ୟମକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହ ସମୟୋପଯୋଗୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସମ୍ଭବ ହେବ। AI କ୍ୟାମେରାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି, କୌଣସି କଏଦୀ ଜେଲ୍ ପାଚେରୀ ନିକଟକୁ ଗଲେ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଆଲାର୍ମ ବାଜିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତୁରନ୍ତ ସତର୍କ ହୋଇ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇପାରିବେ।
କେବଳ ପଳାୟନ ରୋକିବା ନୁହେଁ, ଜେଲ୍ ଭିତରେ କଏଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ଗଣ୍ଡଗୋଳ କିମ୍ବା ଅସାମାନ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ AI କ୍ୟାମେରା ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ। ଯଦି ଏକାଧିକ କଏଦୀ ହଠାତ୍ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ସନ୍ଦେହଜନକ ଭିଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତେବେ ସିଷ୍ଟମ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ଆଲର୍ଟ ପଠାଇବ। ଏହା ଫଳରେ ହିଂସା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣାକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହଜ ହେବ।
ଏହାସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୭ଟି ସର୍କଲ ଜେଲରେ ‘ମୁକ୍ତାକାଶ ଜେଲ୍’ (Open Prison) ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଭଲ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା କଏଦୀଙ୍କ ପୁନର୍ବାସ ଓ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। AI ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ସହ ଓଡ଼ିଶା ଜେଲ୍ ପରିଚାଳନାକୁ ଅଧିକ ସ୍ମାର୍ଟ, ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ଆଧୁନିକ କରିବା ଦିଗରେ ଏହାକୁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଛି।