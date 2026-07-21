Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /ଓଡ଼ିଶା ଜେଲରେ AI କ୍ୟାମେରା: ପାଚେରୀ ପାଖକୁ ଗଲେ ବାଜିବ ଆଲାର୍ମ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲେ ମିଳିବ ଆଲର୍ଟ

ଓଡ଼ିଶା ଜେଲରେ AI କ୍ୟାମେରା: ପାଚେରୀ ପାଖକୁ ଗଲେ ବାଜିବ ଆଲାର୍ମ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲେ ମିଳିବ ଆଲର୍ଟ

ଓଡ଼ିଶାର ଜେଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ଆଧୁନିକ ଓ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI) ଆଧାରିତ କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବ୍ୟାପକ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ପରେ ଜେଲ୍‌ ଡିଜି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଡିଜିଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ରାଜ୍ୟର ୨୦ଟି ଜେଲରେ AI କ

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 21, 2026, 07:48 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 07:48 PM IST
ଓଡ଼ିଶା ଜେଲରେ AI କ୍ୟାମେରା: ପାଚେରୀ ପାଖକୁ ଗଲେ ବାଜିବ ଆଲାର୍ମ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲେ ମିଳିବ ଆଲର୍ଟ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ନିକଟରେ କଂଗ୍ରେସର ଧାରଣା, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି
Rahul Gandhi Protest1 hr ago
2
Odisha vigilance1 hr ago
3
Bahuda Yatra 20263 hrs ago
4
india us trade deal3 hrs ago
5
PM Modi on Paper Leak10:16 AM IST