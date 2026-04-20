Odisha News:ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା,ବଳଦେବଜୀଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ କାଠ ହେଲା ଅନୁକୂଳ

Odisha News: ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଅନୁକୂଳ ନିମନ୍ତେ ଠାକୁର ରାଜା ଦେଲେ ଆଜ୍ଞାମାଳ। ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଉପଲକ୍ଷେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜ଼ିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିବା ମୁଦୁପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସିଦ୍ଧଳ ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଙ୍କ ରଥ ଅନୁକୂଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି।
ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ପୁରୀ ରିତୀ ନିତି କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଠାକୁରରାଜା ଜଗତସିଂହପୁର ଜ଼ିଲ୍ଲାପାଳ ଜେ ସୋନାଲ''ଙ୍କ ଆବାସିକ କାର୍ଯ୍ୟଳୟ ରେ ପୁରୋହିତ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାଶଶର୍ମା ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପୂଜା ପାଠ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ଟ୍ରଷ୍ଟ ସଭାପତି ଉପଜ଼ିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ତରାଇ ଠାକୁରରାଜା ଜ଼ିଲ୍ଲାପାଳ ଜେ ସୋନାଲ ଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଓ ଉପଢୌକନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।
ଏହା ପରେ ଠାକୁରରାଜା ଜେ ସୋନାଲ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସତ୍ୟବାଦୀ ମହାରଣା, ବଟକୃଷ୍ଣ ମହାରଣା, ନଟବର ମହାରଣା ପ୍ରମୁଖ ଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଓ ଉପଢ଼ୋକନ ଦେଇ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରେ ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଚୀତ ତନୟା ମହାନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ଟ୍ରଷ୍ଟ ର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାଶ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସାମନ୍ତରାୟ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁ ପରିଚାଳ5ନା କରିଥିଲେ।