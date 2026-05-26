Odisha News: ନିର୍ଦ୍ଦୋଶରେ ମୁକୁଳିଲେ ଅବ୍ଦୁର ରେହମାନ

Trending Photos
Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହେଲେ ଅବଦୁର ରେହମାନ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ 'ଅଲ୍ କାଏଦା' ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅବଦୁର ରେହମାନକୁ କୋର୍ଟ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ୨୦୧୫ ଡିସେମ୍ବର ୧୬ରେ କଟକ ଜଗତପୁର ନିକଟରୁ ରେହମାନକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ୨୦୧୫ ଓ ୨୦୧୬ରେ ୬ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ୨୦୧୭ରେ ଚାର୍ଜସିଟ ଦାଖଲ କରିଥିଲା । ଅଲକାଏଦା ଇଣ୍ଡିଆନ ସବ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଲିଙ୍କରେ ଅବଦୂରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । ଗିରଫ ପରେ ମାମଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ଜାମସେଦପୁର କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଦିଲ୍ଲୀ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ୭ ବର୍ଷର ସଜା ଶୁଣାଇଥିଲେ।
ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି ୨୦୧୫ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ସେଲ ଏକ ଏତଲାରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲା ଯେ ଅଲ କାଏଦା ଭାରତରେ ନିଜର ନେଟୱର୍କ ସଂପ୍ରସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ରେହମାନକୁ କମିସନରେଟ୍ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ୨୦୧୫ ଡିସେମ୍ବର ୧୬ ତାରିଖରେ ଜଗତପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଶ୍ଚିମକଚ୍ଛରୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ସେତେବେଳେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ରେହମାନକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ନିଆଯିବା ପରେ ସେଠାରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସମେତ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ତାକୁ ଜେରା କରି ତଥ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ସେ ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଲତେରୁଆଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ମଦ୍ରାସା ଖୋଲି ସେଠାରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ତ, ବିହାର ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲା।
Also Read: Unnao Bus Accident: ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ, ବସ ଚାଳକଙ୍କ ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ନେଇଗଲା ଜୀବନ
Also Read: Market Price Hike: ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ବର୍ଦ୍ଧିତ ତୈଳଦର, ବଢିପାରେ ଏହି ସବୁ ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ
Also Read: Debashish Samantaray: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଦେବାଶିଷ