ସୁବିଧା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି- ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ

ପୁରୀ: ୭ରୁ ୮ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଧାଡି ଦର୍ଶନ ପାଇଲଟ ରାମ୍ପର ନିର୍ମାଣ ସରିବ। ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ରାମ୍ପ ମଡେଲର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥିରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ୫ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଖୋଲା ଯାଇ ପୁଣି ବନ୍ଦ୍ କରାଯାଇ ପାରିବ ଏହି ଫୋଲ୍ଡିଂ ରାମ୍ପ।
ପାଇଲଟ ରାମ୍ପ ବା ପ୍ରଥମ ରାମ୍ପ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛତିଶା ନିଯୋଗ ପ୍ରତିନିଧି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କୁ ଏହି ରାମ୍ପ ପନିଦର୍ଶନ କରାଯିବ । ସେମାନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଧାରରେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ । ନଚେତ୍ ଅନୁମତି ପାଇଲେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ । ୬ ଥାକିଆ ରାମ୍ପ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ । ୩ରୁ ୪ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଡେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ କହିଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ । ସେପଟେ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ନେଇ ଖୋଲିଲା ବାଟ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖୁବଶୀଘ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସହରବାସୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମଡେଲ । ଉତ୍ତରଦ୍ୱାରରେ ସହରବାସୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସହଜ କରାଯାଉଛି । ସହରବାସୀଙ୍କ ସହଜ ସୁବିଧା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ । ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସହରବାସୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ୧୬୪ଦିନ ହେବ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପଦଯାତ୍ରା କରିଆସୁଛନ୍ତି।
୭ରୁ ୮ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଧାଡି ଦର୍ଶନ ପାଇଲଟ ରାମ୍ପର ନିର୍ମାଣ ସରିବ। ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ରାମ୍ପ ମଡେଲର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥିରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ।#OdiaNews #Puri pic.twitter.com/M4TDZX95xJ
— ZEE Odisha News (@ZeeOdisha) September 11, 2026