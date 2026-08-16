ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି- ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ। ଆସନ୍ତା ୩ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ୪ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି । ଜୁନ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ୧୬ ଅଗଷ୍ଟ ଭିତରେ ୯୫୩ ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ସାଧାରଣତଃ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ୭୪୯ ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଏଯାବତ ୨୭% ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ୪୯ ବ୍ଲକର ୩୩୧ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ୯୪୭ ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ୫ଟି ସହରାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟାରେ ମୋଟ୍ ୫ ଲକ୍ଷ ୧୫ ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅଫିସରଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି । ଛୁଟି ବାତିଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ । ଯେଉଁମାନେ ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି ଫେରି ଆସିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ବର, ଯାଜପୁରକୁ ୩ ବରିଷ୍ଠ ଅଫିସର ଯିବେ । ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତଦାରଖ ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯିବ ।
Also Read- ବିଞ୍ଝାରପୁର ଥାନାରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ