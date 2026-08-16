Add Zee Business As A Preferred Source
App

ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି- ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ

୪୯ ବ୍ଲକର ୩୩୧ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ୯୪୭ ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ୫ଟି ସହରାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟାରେ ମୋଟ୍‌ ୫ ଲକ୍ଷ ୧୫ ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 16, 2026, 03:26 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 03:26 PM IST
ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି- ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ
Image Credit: ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଏଯାବତ ୨୭% ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Leave Cancelled: ଭଦ୍ରକରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ୍
2
3
4
5