Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3233263
Zee OdishaOdisha Stateଆଡମିଟ୍‌ ପୂର୍ବରୁ ଆୟୂଷ୍ମାନ କାର୍ଡରେ ହେବ ସବୁ ମେଡିକାଲ୍‌ ପରୀକ୍ଷା

ଆଡମିଟ୍‌ ପୂର୍ବରୁ ଆୟୂଷ୍ମାନ କାର୍ଡରେ ହେବ ସବୁ ମେଡିକାଲ୍‌ ପରୀକ୍ଷା

ଆୟୂଷ୍ମାନ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଣିକି ଆଡମିଟ୍‌ ପୂର୍ବରୁ ଆୟୂଷ୍ମାନ କାର୍ଡରେ ହେବ ସବୁ ମେଡିକାଲ୍‌ ପରୀକ୍ଷା । 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: May 30, 2026, 04:19 PM IST

Trending Photos

ଆଡମିଟ୍‌ ପୂର୍ବରୁ ଆୟୂଷ୍ମାନ କାର୍ଡରେ ହେବ ସବୁ ମେଡିକାଲ୍‌ ପରୀକ୍ଷା

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଯଦି ଆପଣ ଆୟୂଷ୍ମାନ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ଆୟୂଷ୍ମାନ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଣିକି ଆଡମିଟ୍‌ ପୂର୍ବରୁ ଆୟୂଷ୍ମାନ କାର୍ଡରେ ହେବ ସବୁ ମେଡିକାଲ୍‌ ପରୀକ୍ଷା । ରୋଗୀ ହସ୍ପିଟାଲ୍‌ରେ ଆଡମିଟ୍‌ ହେବାର ୩ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଡରେ ହେବ ପରୀକ୍ଷା ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୩ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଟେଷ୍ଟ ହେବ ତାହା ଆୟୂଷ୍ମାନ ପ୍ୟାକେଜରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ । ଗାଇଡ୍‌ଲାଇନ୍‌ ନ ମାନିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ୍‌ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ ।

Also Read- Indian Navy Vacancy 2026: ଦ୍ୱାଦଶ ପାସ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ!

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- Weekly Lucky zodiac sign: ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ 'ରାଜଯୋଗ', ୫ ରାଶିକୁ ଲାଭ

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odia News
ଆଡମିଟ୍‌ ପୂର୍ବରୁ ଆୟୂଷ୍ମାନ କାର୍ଡରେ ହେବ ସବୁ ମେଡିକାଲ୍‌ ପରୀକ୍ଷା
Top 10 news
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
Indian Navy
Indian Navy Vacancy 2026: ଦ୍ୱାଦଶ ପାସ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ!
Ollywood
ମେ' ୩୧ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ୩୦ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁପରହିଟ ଚଳଚିତ୍ର 'ଅଦୃଶ୍ୟ'
Odisha news
SIR ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ଘରକୁ ଘର ବୁଲିବେ BLO