School Holiday: ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ୨ ଦିନ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ଘୋଷଣା

School Holiday:ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜାରି ରହିଛି ଲଗାଣ ବର୍ଷା । କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କନ୍ଧମାଳା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଦୁଇ ଦିନ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜିଲ୍ଲାର ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଗୁ ହେବ।
ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଏ-ହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ଜୋର ଦେଇଛି ଯେ ଏହି ଛୁଟି ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ। ଯାହା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ।
କନ୍ଧମାଳାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି। ଫଳରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କରଫରୁ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯାତାୟାତ ସହିତ ଜଡିତ ବିପଦକୁ ଏଡାଇବା ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।