Add Zee Business As A Preferred Source
App

School Holiday: ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ୨ ଦିନ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ଘୋଷଣା

School Holiday:ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜାରି ରହିଛି ଲଗାଣ ବର୍ଷା । କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କନ୍ଧମାଳା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଦୁଇ ଦିନ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜିଲ୍ଲାର ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଗୁ ହେବ।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 02, 2026, 12:56 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 12:56 PM IST
School Holiday: ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ୨ ଦିନ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ଘୋଷଣା

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Amit Shah Odisha Visit:ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ବାତିଲ
Amit shah Odisha Visit41 min ago
2
Chandrika Hembram Death Case1 hr ago
3
WhatsApp username1 hr ago
4
petrol diesel price today3 hrs ago
5
japan pm Sanae Takaichi1:39 AM IST