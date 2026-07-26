Add Zee Business As A Preferred Source
App

School Holiday: ଆସନ୍ତାକାଲି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି

School Holiday: ଅବପାତ ଆଣୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା। ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଅବପାତ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା କହିଛି ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD)। ଏନେଇ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜୁଲାଇ ୨୭ ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରିଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Jul 26, 2026, 06:05 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 06:05 PM IST
School Holiday: ଆସନ୍ତାକାଲି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି
Image Credit: ଆସନ୍ତାକାଲି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
School Holiday: ଆସନ୍ତାକାଲି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି
school holiday1 min ago
2
Kargil Vijay Diwas 20262 hrs ago
3
Adhara Pana Ritual 20263 hrs ago
4
Hardik Pandya3 hrs ago
5
Archita Sarangi6:12 AM IST