School Holiday: ଆସନ୍ତାକାଲି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି

School Holiday: ଅବପାତ ଆଣୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା। ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଅବପାତ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା କହିଛି ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD)। ଏନେଇ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜୁଲାଇ ୨୭ ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରିଛି।
ଏକ ସରକାରୀ ଆଦେଶରେ, କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ, ସାହାଯ୍ୟପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ - ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ର - ବନ୍ଦ ରହିବ।
ଆଇଏମଡି ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ରବିବାର ସକାଳ ୮:୩୦ ରେ ସୁଚିହ୍ନିତ ନିମ୍ନ ଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଚାନ୍ଦବାଲିର ପ୍ରାୟ ୧୭୦ କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରେ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରର ୧୮୦ କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବ-ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଏକ ଗଭୀର ଡିପ୍ରେସନରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ ଜୁଲାଇ ୨୭ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ପାରାଦୀପ ଏବଂ ସାଗର ଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ।
ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ, ଆଗାମୀ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ ପୃଥକ ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଜଗତ୍ସିଂହପୁରରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ବିରିଡିରେ ୩୨୮ ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଯାହା ରାଜ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ, ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରର ଯୁୟୁମୁରାରେ ୨୭୫.୪ ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଛି। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ, ଜଳବନ୍ଦୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏଡାଇବାକୁ ଏବଂ ସରକାରୀ ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଡିପ୍ରେସନ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି।