Add Zee Business As A Preferred Source
App

School Holiday: ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଳାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ୍‌ ଛୁଟି ଘୋଷଣା

School Holiday: ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଛି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା। ଗତକାଲିଠାରୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ, ବେସରକାରୀ ଏବଂ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବ।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 14, 2026, 08:54 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 08:54 AM IST
School Holiday: ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଳାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ୍‌ ଛୁଟି ଘୋଷଣା

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Tunnel Collapse: ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭୁଶୁଡ଼ିବାରୁ ୯ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ!ଅନେକ ଫସିଥିବା ସୂଚନା
2
3
4
5