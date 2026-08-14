School Holiday: ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଳାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ୍‌ ଛୁଟି ଘୋଷଣା

School Holiday: ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଛି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା। ଗତକାଲିଠାରୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ, ବେସରକାରୀ ଏବଂ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଘରେ ରହିବେ। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଣଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ସ୍କୁଲକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଗତକାଲିଠାରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘରେ ରଖିବାକୁ ଏବଂ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏଡାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।ଏହି ସମୟରେ, ଆଜି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆଇଏମଡି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି।