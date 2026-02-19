Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3114807
Zee OdishaOdisha StateOdisha News: ପୁରୀରେ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ, ବସିଲା ଇନକ୍ୱାରି କମିଟି

Odisha News: ପୁରୀରେ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ, ବସିଲା ଇନକ୍ୱାରି କମିଟି

ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ମିଳୁଥିବା କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ଲେନ୍ସ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡରେ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଲେନ୍ସ ଲଗାଇବାକୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଥିବାର ଭିଡିଓ ହେଉଛି ଭାଇରାଲ୍। ଏଥିରେ ପୀଡ଼ିତ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂପର୍କୀୟ ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ କରିଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ। ଯାହାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଫିସରୁ ଆସିଛି ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Feb 19, 2026, 07:34 AM IST

Trending Photos

Odisha News: ପୁରୀରେ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ, ବସିଲା ଇନକ୍ୱାରି କମିଟି

Odisha News: ପୁରୀରେ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନାଁରେ ବସିଲା ଇନକ୍ୱାରି କମିଟି। ସରକାରୀ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲକୁ ରୋଗୀ ପଠାଇ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଇବା ଭଳି ଆସିଛି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସୂପରିଟେଣ୍ଡଣ୍ଟ ଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି କମିଟି। ୬ ଜଣିଆ କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ର ଆଧାରରେ ହେବ ଆକ୍ସନ ।ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚଞ୍ଚକତା କଲେ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଡିଏମଓ।

ପୁରୀରେ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଚକ୍ଷୁ ଡାକ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଜେନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ cmo ଓ governor ଙ୍କୁ ଫେରାଦ। ମୋତିଆ ବିନ୍ଦୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ନାଁରେ ଚାଲିଛି ବଡ ରାକେଟ! ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ହୋଇଛି ଭାଇରାଲ। ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ରେ ରହିଛି ,ପୁରୀ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲ ଗଲେ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଦେଉଥିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ରୁ ମିଳୁଥିବା କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ଲେନ୍ସ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ରେ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ର ଲେନ୍ସ ଲଗାଇବାକୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଥିବାର ଭିଡିଓ ହେଉଛି ଭାଇରାଲ୍। ଏଥିରେ ପୀଡ଼ିତ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂପର୍କୀୟ ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ କରିଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ। ଯାହାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଫିସରୁ ଆସିଛି ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ।

୬ ଜଣିଆ କମିଟି ର ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ନିଆଯିବ ଆକ୍ସନ। ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ଚାଲିବ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମେଡିକାଲ superitendant ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ୬ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଚକ୍ଷୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଜେନାଙ୍କୁ ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଜେରା କରାଯାଇଛି। viral video ଓ ରୋଗୀଙ୍କ discharge certificate ଆଧାରରେ ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି cdmo। ପୁର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଜେନାଙ୍କ ନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। କାର୍ଡ ଥିଲେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମେଡିକାଲ କୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତଉଥିବା ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ପୁରୀ ମେଡିକାଲ ଏବେ ରେଫରାଲ ମେଡିକାଲ ପାଲଟିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

About the Author
author img
Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha ITI upgrade
ଓଡ଼ିଶାର ୨୨ ଆଇଟିଆଇ ହେବ ‘ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ’: ଟାଟା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ
India AI Summit
ଏଆଇ ଦୁନିଆରେ ଭାରତର ଦବଦବା: ବିଶ୍ୱ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ‘ଇଣ୍ଡିଆ ଏଆଇ ସମିଟ୍’ର ଚର୍ଚ୍ଚା
India Vs Netherlands
India vs Netherlands: ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତର ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ଜାରି, ୧୭ ରନରେ ହାରିଲା ନେଦରଲାଣ୍ଡ
amit shah
୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନରେ ସମବାୟ ସମିତିର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ: ଅମିତ ଶାହ
AI Impact Summit 2026
ଏଆଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ: ଭାରତ-ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବନ୍ଧୁତା ହେବ ଆହୁରି ମଜଭୁତ