Add Zee Business As A Preferred Source
App

ବାରିପଦାରେ ନଦୀକୁ ଔଷଧ ଫିଙ୍ଗା ଅଭିଯୋଗ; ତଦନ୍ତ ଦାବି ଜୋରଦାର

ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍‌, ମାସ୍କ, ସିରିଞ୍ଜ, ଟେଷ୍ଟିଂ କିଟ୍‌ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ ଥିବା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

Reported ByAbhaya mohantyEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 27, 2026, 06:10 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 06:10 PM IST
ବାରିପଦାରେ ନଦୀକୁ ଔଷଧ ଫିଙ୍ଗା ଅଭିଯୋଗ; ତଦନ୍ତ ଦାବି ଜୋରଦାର
Image Credit: “କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଔଷଧ” ବୋଲି ଯେଉଁ ଦାବି କରାଯାଉଛି, ତାହାର ପ୍ରକୃତ ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
DCP ଜଗମୋହନ ମୀନାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଗୃହୀତ
2
3
4
5