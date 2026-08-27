ବାରିପଦାରେ ନଦୀକୁ ଔଷଧ ଫିଙ୍ଗା ଅଭିଯୋଗ; ତଦନ୍ତ ଦାବି ଜୋରଦାର

ବାରିପଦା: ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ (DHH) ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ନଦୀରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମିଆଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଔଷଧ ଓ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ ଫିଙ୍ଗାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଖବର ଆସିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଔଷଧ କ୍ରୟ ଓ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍, ମାସ୍କ, ସିରିଞ୍ଜ, ଟେଷ୍ଟିଂ କିଟ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ ଥିବା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ତେବେ ଏହି ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ କେତେ, ଏଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ବା ହସ୍ପିଟାଲର ଥିଲା ଏବଂ କିଏ ଏହାକୁ ନଦୀରେ ପକାଇଥିଲା ସେନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ଭାବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ। ଏପରିକି “କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଔଷଧ” ବୋଲି ଯେଉଁ ଦାବି କରାଯାଉଛି, ତାହାର ପ୍ରକୃତ ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।
ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନେତ୍ରାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଘଟଣାଟି ସତ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ଘଟଣାଟି ନେଇ ପ୍ରଶାସନିକ ତଦନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସଞ୍ଜୀବ ରାଉତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଔଷଧର ଆବଶ୍ୟକତା ଆକଳନ, କ୍ରୟ ଓ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଔଷଧର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ରେକର୍ଡ ରହିଛି । ତେବେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଔଷଧ କିପରି ଅବ୍ୟବହୃତ ରହି ମିଆଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ତାହା ତଦନ୍ତର ବିଷୟ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଔଷଧର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ, ଉତ୍ସ ଓ ଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଶ୍ଚିତ ନିଷ୍କର୍ଷ ଦେବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ହିଁ ଏହି ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିବ।
ରିପୋର୍ଟ- ଅଭୟ ମହାନ୍ତି
Also Read- DCP ଜଗମୋହନ ମୀନାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଗୃହୀତ