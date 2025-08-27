Odisha News: ଜିଲ୍ଲା ପୁନର୍ଗଠନ ଲାଗି ଖୋଲିଲା ବାଟ, ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ହେବ ଘୋଷଣା
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2898127
Zee OdishaOdisha State

Odisha News: ଜିଲ୍ଲା ପୁନର୍ଗଠନ ଲାଗି ଖୋଲିଲା ବାଟ, ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ହେବ ଘୋଷଣା

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ତଥା ନୂଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଘୋଷଣା ହେଉଥିବା ଆଲୋଚନା ଲାଗି ଆଇନଗତ ବାଟ ଫିଟିଛି। ନୂଆ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ଏନ୍‍ଏସ୍‍, ମହାନଗର ସମେତ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା ଲାଗି ଏଣିକି  ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ ସରକାର। ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏ ନେଇ ଏ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Aug 27, 2025, 08:17 AM IST

Trending Photos

Odisha News: ଜିଲ୍ଲା ପୁନର୍ଗଠନ ଲାଗି ଖୋଲିଲା ବାଟ, ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ହେବ ଘୋଷଣା

Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ତଥା ନୂଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଘୋଷଣା ହେଉଥିବା ଆଲୋଚନା ଲାଗି ଆଇନଗତ ବାଟ ଫିଟିଛି। ନୂଆ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ଏନ୍‍ଏସ୍‍, ମହାନଗର ସମେତ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା ଲାଗି ଏଣିକି  ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ ସରକାର। ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏ ନେଇ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ୩୧ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫କୁ ଶେଷ ତାରିଖ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। 

ପ୍ରକାଶିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସରକାର ଜିଲ୍ଲା, ସବ୍‍ଡିଭିଜିନ୍‍, ତହସିଲ, ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୀମା ପୁନନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି ତାହା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ୩୧ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ପୂର୍ବରୁ କରିବାକୁ ହେବ। ୧ ଜାନୁୟାରୀ ୨୦୨୬ରୁ ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୭ ଯାଏ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ଥଗିତ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ରଜ୍ୟରେ ଜନଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ  ସରକାର ଏଥିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। 

ଅର୍ଥାତ୍‍ ସରକାର ଏହି ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ନୂଆ ସହରାଞ୍ଚଳ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତଥା ଗୟାମାଞ୍ଚଳରେ ନୂଆ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଦାବିକୁ ଆଗରେ ରଖି ସରକାର ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା ଓ ତହସିଲ ବି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ୨୦୦୭ ମସିହାରେ ଶେଷଥର ପାଇଁ ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ନଥିଲା। କୋଭିଡ-୧୯ ମହାମାରୀ ଯୋଗୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। 

Add Zee News as a Preferred Source

ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ପୁରୀକୁ ମହାନଗର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିଲାଗି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆଖପାଖ ଗାଁକୁ ମଧ୍ୟ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ମିଶା ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ହେଲେ ଏଥିଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ନଥିବାରୁ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେବଳ ଘୋଷଣାରେ ଅଟକି ଥିଲା। ଏବେ ଏଥିଲାଗି ବାଟ ଫିଟିଛି।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Top 10 news
ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କଲେ ସରକାର, 'ଆମ ଶାସନ' ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ, ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
India-US relations
'ଟାରିଫ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେବାକୁ ମୋଦୀଙ୍କୁ ୪ଥର ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ଫୋନ୍ ଉଠାଇଲେ ନାହିଁ PM'
Biju Janata Dal
ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ହେଲେ ଇପସିତା, ଚିନ୍ମୟଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ପଦ
vaishno devi landslide
ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଭୂସ୍ଖଳନରେ ୫ ମୃତ
ganesh chaturthi 2025
Ganesh Chaturthi 2025: ୧୫୦୦ କେଜି ସେଓରେ ତିଆରି ହେଲା ଶ୍ରୀଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି
;