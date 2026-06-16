Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ଆଲୋକ ଦାସ ଗିରଫ

ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲା ଆଲୋକ ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିବା ପରେ ଆଲୋକକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାହୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଉଛି ଆଲୋକ ଦାସ ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 16, 2026, 03:22 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 03:22 PM IST
ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ଆଲୋକ ଦାସ ଗିରଫ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଖେଳାଳିଙ୍କ କମେଣ୍ଟରେ ଭଡ଼କିଲେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ମଇଦାନରେ ତୁମୁଳ କାଣ୍ଡ!
Vaibhav Suryavanshi43 min ago
2
FIFA World Cup 20261 hr ago
3
Digha Jagannath temple1 hr ago
4
Telegram Banned2 hrs ago
5
Gold rate today3 hrs ago