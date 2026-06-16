ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ଆଲୋକ ଦାସ ଗିରଫ

ଟିଟିଲାଗଡ଼: ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ଆଲୋକ ଦାସକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ । ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲା ଆଲୋକ ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିବା ପରେ ଆଲୋକକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାହୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଉଛି ଆଲୋକ ଦାସ । ସନ୍ତୋଷ ରଣା ଓ ଶୁଭମ ରଣା ଗିରଫ ପରେ ଆଲୋକ ଦାସକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାହୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସନ୍ତୋଷ ଓ ଆଲୋକ ଉଭୟେ ଅଭିଯୁକ୍ତ । ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନରେ ଆସି କ୍ରାଇମ୍ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ଚଳାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି । ବ୍ୟବସାୟୀ ଶମ୍ଭୁ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ମାମଲାରେ ପୁଣି ଗିରଫ ହୋଇଛି।
ଆଜି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋକ ଦାସଙ୍କୁ ଜେରା କରିଥିଲା ପୋଲିସ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ସନ୍ତୋଷ ରଣା ସହ ଆଲୋକ ଦାସର ଲିଙ୍କ୍ ନେଇ ଖୋଳତାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା । ନୀଳଚକ୍ର ନଗରର ବ୍ୟବସାୟୀ ଶମ୍ଭୁ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ହୋଇଥିଲା ମାରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ।