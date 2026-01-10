Ama Bus: ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜଳିଗଲା ମୋ ବସ

Trending Photos
Ama Bus: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆମ ବସକୁ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ଶନିଦଶା। ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣାର ଘଟାଇ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଉଥିବା ବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗି କେତେବେଳେ ପାଉଁଶ ହେଇ ଯାଉଛି। ଆଜି ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି ଆମ ବସ୍। ଭୁବନେଶ୍ଵର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଛକରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପାସେଞ୍ଜର୍ ଥିବା ବେଳେ ବସ୍ଟି ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଯାଇଛି। ଭରତପୁର ପିସିଆର୍ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛି।
ସୂଚନାନୁଯାୟୀ, ଶନିବାର ସକାଳେ ଭୁବନେଶ୍ଵର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଛକରେ ଏକ ଆମ ବସ୍ ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଯାତ୍ରୀ ଥିବା ବେଳେ ବସ୍ ଟି ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଯାଇଥିଲା। ବିକଳରେ ଲୋକେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଭରତପୁର ପିସିଆର୍ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କେହି ଆହତ ହୋଇ ନାହାଁନ୍ତି। ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।