ଆମବସ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ମିଳିବ ବିଶେଷ ପୁରସ୍କାର

ଆମବସ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଆମ ବସ୍ ସେବା, ସ୍ମାର୍ଟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ସହରର ଗତିଶୀଳତା ଦୃଶ୍ୟକୁ ଫୋକସ୍ କରି ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତୁ।
Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ବସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିବେଚିତ ଫଟୋ ପଠାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶେଷ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ । ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣ ୧୭ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ ରାତ୍ରୀ ୧୨ଟା ମଧ୍ୟରେ ଫଟୋ ପଠାଇ ପାରିବେ ।
ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ନିୟମ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପାଇଁ ସ୍କାନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ୱା ଲିଙ୍କ http://capitalregiontransport.in / କିମ୍ୱା http://linktr.ee/crut_bbsr ଉପରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ।
ଆମବସ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଆମ ବସ୍ ସେବା, ସ୍ମାର୍ଟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ସହରର ଗତିଶୀଳତା ଦୃଶ୍ୟକୁ ଫୋକସ୍ କରି ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତୁ।
ଯୋଗ୍ୟତା: ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କ ସମେତ, ସୌଖିନ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଫଟୋଗ୍ରାଫରମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ।
ଦାଖଲ: ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବାଧିକ ଦୁଇଟି ମୂଳ ଫଟୋ, JPEG ଫର୍ମାଟରେ, ୨୦ MB ରୁ କମ୍, ଶୀର୍ଷକ ଏବଂ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କ୍ୟାପସନ ସହିତ ଅଗଷ୍ଟ ୧୭, ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରାତ୍ର ସୁଦ୍ଧା
crutcommunicationcell@gmail.com ରେ ପଠାଇବା ଉଚିତ ।
ବିଷୟ: ବିଶ୍ୱ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଦିବସ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ୨୦୨୫ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ। ଏହା ସହିତ, ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ବିବରଣୀ ଲେଖନ୍ତୁ।
ବିଚାର: ଫଟୋର ସୃଜନଶୀଳତା, ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ଆଧାରରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯିବ।
ପୁରସ୍କାର: ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୩ ବିଜେତାଙ୍କୁ ଆମ ବସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳିବ।
ମନୋନୀତ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ CRUT ର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଏବଂ ୱେବସାଇଟରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ।
ନିୟମ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ: ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଉଠାଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଉକ୍ତ ଫଟୋ କାହା ସହ ସେୟାର କରିନଥିବେ ।
ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି, ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନେ ପ୍ରଚାରମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ CRUT ଅନୁମତି ଏବଂ କ୍ରେଡିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ।
Also Read- ରୋଗୀ ସେବା କରି ଡାକ୍ତର ଚାପଗ୍ରସ୍ତ, CDMOଙ୍କୁ ଲେଖିଲେ ଚିଠି
Also Read- Weather News: ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ତାଜା ଅପଡେଟ୍, ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ହେବ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା !