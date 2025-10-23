Advertisement
ଜାମିନ ପାଇ ଜେଲ୍‌ରୁ ବାହାରିଲେ ଅମରେଶ ଜେନା, ପାଛୋଟି ନେଲେ ସମର୍ଥକ

ଜେଲ୍ ରୁ ବାହାରିବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଅମରେଶ ଜେନା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିଲା । 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Oct 23, 2025, 07:00 PM IST

ଜାମିନ ପାଇ ଜେଲ୍‌ରୁ ବାହାରିଲେ ଅମରେଶ ଜେନା, ପାଛୋଟି ନେଲେ ସମର୍ଥକ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଜାମିନ ମିଳିବା ପରେ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍‌ରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି କର୍ପୋରେଟର ଅମରେଶ ଜେନା । ଜେଲ୍ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ସମର୍ଥକ ମାନେ ଅମରେଶଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । 

ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଜଣେ ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ଅମରେଶ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ । ୩ ମାସ ଜେଲ୍ ରେ ରହିବା ପରେ ଜାମିନ୍ ପାଇ ଆଜି ମୁକୁଳିଛନ୍ତି ।

Soubhagya Ranjan Mishra

