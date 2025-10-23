ଜେଲ୍ ରୁ ବାହାରିବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଅମରେଶ ଜେନା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିଲା ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଜାମିନ ମିଳିବା ପରେ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି କର୍ପୋରେଟର ଅମରେଶ ଜେନା । ଜେଲ୍ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ସମର୍ଥକ ମାନେ ଅମରେଶଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଜେଲ୍ ରୁ ବାହାରିବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଅମରେଶ ଜେନା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିଲା । ନ୍ୟାୟଳୟ ଉପରେ ମୋର ପୂରା ଭରସା ଅଛି, ନ୍ୟାୟ ପାଇବି ବୋଲି ମୋର ଆଶା ରହିଛି ।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଜଣେ ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ଅମରେଶ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ । ୩ ମାସ ଜେଲ୍ ରେ ରହିବା ପରେ ଜାମିନ୍ ପାଇ ଆଜି ମୁକୁଳିଛନ୍ତି ।
