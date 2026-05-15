ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରୁ ତେଲ ସରିଯିବାରୁ ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁ? ଆସିଲା ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା

ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରୁ ତେଲ ସରିଯିବାରୁ ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମାଲିକ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତେଲ ଥିଲା, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବନ୍ଦ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ।
କଟକ: ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରୁ ତେଲ ସରିଯିବାରୁ ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା । କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବେଳେ ଅଧା ବାଟରେ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀ ବ୍ରିଜ ଉପରେ ହଠାତ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା । କିଛି ସମୟ ପରେ ରୋଗୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଯୁବକ ବିଷପିଇ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ କଟକ ଅଣାଯାଇଥିଲା । କଟକ ଏସ୍ସିବିରୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବେଳେ ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରୁ ତେଲ ସରିଯିବାରୁ ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମାଲିକ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତେଲ ଥିଲା, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବନ୍ଦ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଗତ କାଲିଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଗୁଡିକରେ ତେଲ ସଙ୍କଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କିଛି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନିକଟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଲମ୍ୱା ଧାଡି ଲାଗିଛି । କଟକରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଷ୍ଟକ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। କଳାବଜାରୀ ରୋକିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି।
ପରିବହନ କମିଶନରଙ୍କ ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ବସ୍, ଟ୍ରକ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ରିଜର୍ଭ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବସ୍, ଟ୍ରକ୍ ପାଇଁ ରିଟେଲ୍ ଆଉଟଲେଟ୍ ସ୍ଥିର କରାଯିବ । ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଟାଙ୍କିରୁ ତେଲ ଭରୁଥିଲେ, ସେସବୁର ତାଲିକା ଦେବେ । ସେସବୁ ଆଉଟ୍ଲେଟ୍ରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡିଜେଲ ମହଜୁଦ ରହିବ । ଯାହା ଫଳରେ ବସ୍ ଓ ଟ୍ରକ୍ ଚଳାଚଳରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେବନି ।
