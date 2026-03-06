Amit Shah in Odisha: ଅମିତ୍ ଶାହା କହିଲେ ଗୁଜରାଟ ଭଳି ଓଡ଼ିଶାର ହେବ ବିକାଶ

Trending Photos
Amit Shah in Odisha: ଦିନିକିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମେତ ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସାଂସଦମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରିଥିଲେ।
ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ବାହାରି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧା କଟକ ମୁଣ୍ଡଳି ଗସ୍ତରେ ଯାଇ CISFର ୫୭ ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଅମିତ ଶାହା। ତା ପରେ ପାରାଦୀପ IFFCOର ସଲଫରିକ୍ ଏସିଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଉଦଘାଟନ କରି ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବିଜେପି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କରୁଛି। ବିଜେପି ସରକାର ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛି। ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟର ଆହୁରି ବିକାଶ ହେବ। ଗୁଜରାଟ ଭଳି ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଗୁଜରାଟ ଭଳି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଟି ଗାଁରେ ଡାଏରୀ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ୩୬ ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳା ଅମୁଲକୁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରାଯିବ। ଆଗକୁ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇବ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ପାରାଦୀପ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ସରକାର କିଛି ବି କରି ନାହାଁନ୍ତି। ଏଠିକାର ଜନଜାତିଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ କୌଣସି ଆୟୋଜନ ନିୟୋଜନ କରାଯାଇନାହିଁ। ଏଠିକାର ସହରାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ କୌଣସି ଯୋଜନା କରାଯାଇନାହିଁ, ୨୦୨୪ରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁମତ ସହିତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କ୍ଷମତାଶୀନ ହୋଇଛି। ଆମ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ନେବାରେ ଓ ଏହାର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଆଗଭର ରହିଛି।