୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନରେ ସମବାୟ ସମିତିର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ: ଅମିତ ଶାହ

ଗାନ୍ଧୀନଗର: ଭାରତକୁ ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସମବାୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଗୁଜରାଟର ଗାନ୍ଧୀନଗରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ‘ସହକାର ସେ ସମୃଦ୍ଧି’ ମନ୍ଥନ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ଓ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏହି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଶର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ସମବାୟ କ୍ଷେତ୍ରର ନୂତନ ରୂପରେଖ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି।
୨୬୫ କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ନୂତନ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି
ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ଶାହ ଇଥାନଲ, ଶକ୍ତି, ଜୈବିକ ପଟାସ ଓ ପଣ୍ୟାଗାର ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୨୬୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେବଳ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେଶର ୧୪୦ କୋଟି ଜନତାଙ୍କୁ ଏକ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ଜୀବନ ଦେବା ହିଁ ବିକଶିତ ଭାରତର ଅସଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷି ଓ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇନାହିଁ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତୀୟ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।
ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂସ୍କାର
ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷମତାକୁ ତିନିଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ହେବ। ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇବା ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ବିତରଣକୁ ସମନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ଚିନି କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରି ସେଠାରେ ସାର ଓ ଗ୍ୟାସ ଭଳି ଅନ୍ୟ ୧୧ଟି ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି।
ନୂତନ ସମବାୟ ସମିତି ଓ ରୋଜଗାର
ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେବଳ ଚାଷୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଛୋଟ ଶ୍ରମିକ, ବଢ଼େଇ, ପ୍ଲମ୍ବର ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମବାୟ ସମିତି ଗଠନ କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଶୋଷଣରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଉଚିତ ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଇପାରିବେ। ଦେଶର ୪୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସମବାୟ କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।
ଏହି ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ରିଷନ ପାଲ ଗୁର୍ଜରଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଗତିଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ୨ ଲକ୍ଷ ନୂତନ ବହୁମୁଖୀ ପାକସ୍ (PACS) ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ନୋଡାଲ ଏଜେନ୍ସି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।