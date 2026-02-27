Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3124868
Zee OdishaOdisha Stateଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ: ଦୁଇ ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ହେବ ଅନେକ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ

ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ: ଦୁଇ ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ହେବ ଅନେକ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ

Amit Shah's Odisha Tour: ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ ତାରିଖରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ତଥା ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। 

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Feb 27, 2026, 08:28 PM IST

Trending Photos

Amit Shah to Visit Odisha
Amit Shah to Visit Odisha

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ ତାରିଖରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ତଥା ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦିନିଆ ଗସ୍ତ କାଳରେ ସେ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ଶାହଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି।

ଗସ୍ତର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଓ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ

  • ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ଶାହ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବେ।
  •   CISF ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ: ମାର୍ଚ୍ଚ ୬ ତାରିଖ ସକାଳେ କଟକ ମୁଣ୍ଡଳୀଠାରେ ଆୟୋଜିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିଳ୍ପ ସୁରକ୍ଷା ବଳ (CISF)ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ସମାରୋହରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେବେ।
  •   ଫୋରେନସିକ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ: ଏହାପରେ ଜଟଣୀଠାରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଫୋରେନସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ୟୁନିଭର୍ସିଟି (NFSU) ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଫୋରେନସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଲାବୋରେଟୋରୀର ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମ୍ପସ ପାଇଁ ସେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏହାସହ ଏକ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପସର ମଧ୍ୟ ଉଦଘାଟନ ହେବ।
  •   ନୂତନ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ: ଅପରାହ୍ନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇଡକୋ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ‘ନବୀନ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା’ ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ଶାହ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସମବାୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗର ଏକାଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।

ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି
ଶାହଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗୁରୁବାର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଟ୍ରାଫିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ରୂପରେଖ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଥିରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଗୋଡ଼ିସାହିରୁ ମୁଣ୍ଡଳୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ମରାମତି ଓ ସଜାସଜ୍ଜା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

ଗୃହ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ।

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

amit shah
ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ: ଦୁଇ ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ହେବ ଅନେକ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ
DGP Khurania
ଆସୁଛି ପାର୍ବଣ ଋତୁ: ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆପଣାଇଲା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ
Odisha Rajya Sabha polls
ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସରଗରମ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି: ୩ ସେଟ୍ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କଲା କଂଗ୍ରେସ
South Actor Vijay Thalapthy
ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ନାଁ ରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ, କୋର୍ଟରେ ଛାଡପତ୍ର ଆବେଦନ କଲେ ସ୍ତ୍ରୀ
odisha crime branch
ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ନାଁରେ ଲୁଟ୍: ବିହାର ଓ ଅନୁଗୁଳରୁ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ