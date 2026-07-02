Add Zee Business As A Preferred Source
App

Amit Shah Odisha Visit:ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ବାତିଲ

Amit Shah Odisha Visit: କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଗସ୍ତ ବାତିଲ୍ ହୋଇଛି। ଜୁଲାଇ ୪ରେ ସେ-ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କରିଥାଆନ୍ତେ। ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼ ଏ-ବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 02, 2026, 12:14 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 12:14 PM IST
Amit Shah Odisha Visit:ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ବାତିଲ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Chandrika Hembram Death Case: ଭୀମସେନ ଟୁଡୁଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ
Chandrika Hembram Death Case39 min ago
2
WhatsApp username1 hr ago
3
petrol diesel price today2 hrs ago
4
japan pm Sanae Takaichi1:39 AM IST
5
The Millet DiaryJul 01