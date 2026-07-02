Amit Shah Odisha Visit:ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ବାତିଲ

Amit Shah Odisha Visit: କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଗସ୍ତ ବାତିଲ୍ ହୋଇଛି। ଜୁଲାଇ ୪ରେ ସେ-ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କରିଥାଆନ୍ତେ। ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼ ଏ-ବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି।
ଜୁଲାଇ ୪ ଏବଂ ୫ ରେ ଶାହ ବରଗଡ଼ା ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଦୁଇଟି ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ଏହି ଗସ୍ତରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ସାଂଗଠନିକ ଏବଂ ଜନସମ୍ପର୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଏହି ବାତିଲକରଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆଞ୍ଚଳିକ ସମାଗମ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଏକ ବାଧା ଭାବରେ ଆସିଛି। ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ସଭାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ, ଯାହା ରାଜ୍ୟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜନସମାଗମ ଏବଂ ବିଜେପିର ପ୍ରଚାର ଗତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା।
ଶାହାଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦଳର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ରଣନୀତିର ଅଂଶ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି କିଛି ସାଂଗଠନିକ ପଦକ୍ଷେପକୁ ବିଳମ୍ବିତ କରିବ, ଯଦିଓ ଦଳୀୟ ନେତାମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗସ୍ତ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବ।