ନବୀକରଣଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନବସୃଜନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ବାକ୍ଷରିତ

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Dec 11, 2025, 07:51 PM IST

ଖୋର୍ଦ୍ଧା:(ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି) ଭାରତୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (IIT) ଭୁବନେଶ୍ବର ସମ୍ପ୍ରତି ନବୀକରଣୀଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତିର ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ର - ବ୍ୟାଟେରୀ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ, ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରୀନ୍ସ, ଅପଚୟରୁ ଶକ୍ତି ଏବଂ କୃଷି-ଫଟୋ ଭୋଲଟାଇକ୍ସରେ ଚାରୋଟି ପ୍ରମୁଖ ନିୟୋଜନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁରର ନାନ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ (NTU) ସହିତ ଏକ ଐତିହାସିକ ଗବେଷଣା ସହଯୋଗ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ବାକ୍ଷର କରିଛି। ଏହି ସହଯୋଗ ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ ବିକାଶ, କ୍ଷେତ୍ର ନିୟୋଜନ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ-ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ବୟନକୁ ସକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଯାହା ଭାରତର ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ, ବିଶେଷକରି ପୂର୍ବ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ।

ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ବର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କରି ଏବଂ ରଣନୈତିକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଭାଗୀତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ଏକ ଜାତୀୟ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ନିଜକୁ ସ୍ଥାନିତ କରୁଛି। ଏହି ସହଯୋଗ ମାଧ୍ଯମରେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏପରି ପରିଦର୍ଭନକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେତୃତ୍ବ ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଛି ଯାହା ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତର ଶକ୍ତି ପରିଦୃଶ୍ୟକୁ ଆକାର ଦେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଶକ୍ତି-ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ।

ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇ, ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ବର, ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ଲିମିଟେଡ୍, ଆଭାଡା ଏବଂ ରିନ୍ୟୁ ପ୍ରାରଭେଟ ଲିମିଟେଡ଼ ମଧ୍ଯରେ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ରେ ଏକ ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ବାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରସ୍ତାବିତ କେନ୍ଦ୍ରଟି ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନାଲ ଗବେଷଣା, ଉଦ୍ୟୋଗୀତା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକୀକଋଣଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିକାଶ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନବସୃଜନକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବ, ଏକ ଦୃଢ଼ ଗବେଷଣା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେଟ୍-ଜିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଶକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉଦୟକୁ ତ୍ବରାନ୍ବିତ କରିବ।

ପୁରୀରେ ୫ ରୁ ୭ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଏନର୍ଜି ଲିଡର୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ (ଜିଇଏଲଏସ-୨୫) ସମୟରେ ଏହି ବୁଝାମଣାପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସ୍ବାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମାରୋହରେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଦେଓ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ (ଶକ୍ତି) ଶ୍ରୀ ବିଶାଳ କୁମାର ଦେବ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସହଭାଗୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକର ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରତିନିଧୂମାନେ - ଗ୍ରୀଡ଼କୋର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ରଥ; ଆଭାଡାର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଚୌଦେ; ରିଭ୍ୟୁର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଉପାଧ୍ଯକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଦିଦେକ ଜୟସ୍ବାଲ; ଏବଂ ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ବର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଫେସର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଏନ. ଭେଣ୍ଡେ, ଡିନ୍ (ପ୍ରାୟୋଜିତ ଗବେଷଣା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ପରାମର୍ଶ-ପ୍ରଭାରୀ); ପ୍ରଫେସର ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ରଞ୍ଜନ ସାମନ୍ତରାୟ, ପ୍ରମୁଖ ଗବେଷଣାକାରୀ; ଏବଂ ସହ-ପ୍ରମୁଖ ଗବେଷଣାକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଉମାପ୍ରସନା ଓଝା ମଧ୍ଯ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

ଏହି ସହଯୋଗୀ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ମିଳିତ ଭାବରେ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ଗବେଷଣା, ନବସୃଜନ ଏବଂ ବୃହତ ପରିମାଣର ନିୟୋଜନକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ବରର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାଏ, ଯାହା ସ୍ଥାୟୀ ଶକ୍ତି ସମାଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଭାରତର ନେତୃତ୍ବକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇଥାଏ। ନବୀକରଣଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନବସୃଜନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ବର ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ଏବଂ ଏନଟିୟୁ ସିଙ୍ଗାପୁର ସହିତ ଗବେଷଣା ସହଯୋଗ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ବାକ୍ଷରିତ।

