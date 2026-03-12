Advertisement
Odisha News: ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କର ଅଧିକାର ତଥା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ଏକ ସଚେତନତା କର୍ମଶାଳା

Written By  Ajay Kumar Nath|Reported By: Ajay Kumar Nath|Last Updated: Mar 12, 2026, 11:41 AM IST

Odisha News: ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡାଠାରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କର ଅଧିକାର ତଥା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ଏକ ସଚେତନତା କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସଂଘର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲିଗାଲ ରାଇଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଉପରେ ଏକ ସଚେତନତା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବୁଧବାର ପର୍ବାହ୍ନ ୧୧ଟା ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ, କୁଚିଣ୍ଡା ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରର Help Age Indiaଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟୋଗରେ କୁଚିଣ୍ଡା ଟାଉନ ହଲରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସଂଘର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲିଗାଲ ରାଇଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଉପରେ ଏକ ସଚେତନତା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଯାଇଛି। 

ଏହି ଶିବିରରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମହାସଂଘର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ନାରାୟଣ ସାହୁ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସଂଘର ସଭାପତି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପାଣି, କୁଚିଣ୍ଡା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସଂଘର ସଭାପତି ତଥା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସଂଘର ଉପସଭାପତି ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାନ୍ତି, ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦଙ୍କ କୁଚିଣ୍ଡା ପ୍ରତିନିଧି ଅରୁଣ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ, ରେଙ୍ଗାଲି ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଦୁର୍ଯୋଧନ ଗରଡ଼ିଆ, କୁଚିଣ୍ଡା ବିଧାୟକ ତଥା ପଂଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବିନାରାୟଣ ନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଶୀଲ କୁମାର କର, ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ସୁବୋଧ କୁମାର ନାୟକ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, NAC, କୁଚିଣ୍ଡା ମନୋରଞ୍ଜନ ସୁନା ,ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ, ସମ୍ବଲପୁର ସୌର ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣି ,ଉପଖଣ୍ଡ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଜାହ୍ନବୀ ମାହାନ୍ତି, Resource Person - Help Age Indiaରୁ ଦେବଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ରହିଥିଲେ।

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପଞ୍ଜିକୃତ ଓ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସଂଘର ସଭାପତି ତଥା ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ସାହୁ ଓ ଉପଦେଷ୍ଟା ଜୟପ୍ରକାଶ ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପ ଗୁଚ୍ଛ ଓ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସଚେତନତା ଶିବିରରେ ବାମରା କେଛୁପାଣି, ଗଡ଼ପୋଷ, କୁନ୍ତରା, କୁଚିଣ୍ଡା ରେଙ୍ଗାଲି, ଜମନକିରା ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମହାସଂଘର ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

