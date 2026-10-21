Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /ନୟାଗଡ଼ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଡଃ ଭରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର

ନୟାଗଡ଼ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଡଃ ଭରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର

ଉଦ୍ୟୋଗ, ସଂଘର୍ଷ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ସିନେମାଟିକ୍ ପ୍ରୟାସ

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Oct 21, 2026, 02:25 PM IST|Updated: Oct 21, 2026, 02:25 PM IST
ନୟାଗଡ଼ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଡଃ ଭରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର
Image Credit: ଡଃ ଭରତ ପ୍ରଧାନ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ମିଡିଆ ପ୍ଲାନର, ମିଡିଆ ଆଡଭାଇଜର, ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଓ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra is a seasoned media professional with more than 12 years of experience in the national media landscape. Having started his journey with Sambad, the state's number one daily newspaper, he transitioned to broadcast journalism with Kamyab TV. His career highlights include a pivotal role as a Programme Producer at Zee Media starting in 2016 and leading Odisha's digital operations for Network18 as Digital Head in 2022. Since 2023, he has been back with Zee Media, driving impactful content strategy.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
2
3
4
5