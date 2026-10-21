/ନୟାଗଡ଼ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଡଃ ଭରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ନିଜର କର୍ମମୟ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବୃତ୍ତିଗତ ପରିଚୟ ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିବା ଡଃ ଭରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକାଶ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି।
ଡଃ ଭରତ ପ୍ରଧାନ ଜଣେ ମିଡିଆ ପ୍ଲାନର, ମିଡିଆ ଆଡଭାଇଜର, ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଓ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା। ସେ Bharat Motion Events ଏବଂ Utkarsha Odishaର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ମିଡିଆ ପ୍ଲାନିଂ, ଜନସମ୍ପର୍କ, ବିଜ୍ଞାପନ, ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ, ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରଚାର ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ଯାତ୍ରା, ସ୍ୱପ୍ନ, ସଂଘର୍ଷ, ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଦୃଢ଼ ମନୋବଳକୁ ପରଦାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି।
ନୟାଗଡ଼ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜଣେ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା
ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ପରିଶ୍ରମ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ନିରନ୍ତର ଶିକ୍ଷା ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡଃ ଭାରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ ପରିଚୟ ଗଢ଼ିବା, ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆଗକୁ ନେବାର ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଜୀବନର ଆହ୍ୱାନ, ବିଫଳତାରୁ ଶିକ୍ଷା, କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଏବଂ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ମନୋଭାବକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବାର ପରିକଳ୍ପନା ରହିଛି। ଏହା କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କାହାଣୀ ନୁହେଁ; ନିଜର ଉଦ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।
Bharat Motion Events: ମିଡିଆ, ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରଚାରର ଏକ ପ୍ରୟାସ
ଡଃ ଭାରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ Bharat Motion Events ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ପବ୍ଲିକ୍ ରିଲେସନ୍ସ, ମିଡିଆ ପ୍ରମୋସନ୍, ବିଜ୍ଞାପନ, ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରଚାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। କମ୍ପାନୀ, ବ୍ୟବସାୟୀ, କଳାକାର ଓ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାକୁ ମିଡିଆ ଏବଂ ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ରାଣ୍ଡ ପରିଚୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଅଂଶ।
Utkarsha Odisha: ଉଦ୍ୟୋଗ ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଗକୁ ନେବାର ମଞ୍ଚ
Utkarsha Odisha ମାଧ୍ୟମରେ ଡଃ ଭରତ ପ୍ରଧାନ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟବସାୟ, ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ନୂତନ ପ୍ରତିଭାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟବସାୟିକ ଜଗତର ସଫଳତା ଓ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ନୂଆ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଓ ରାଜ୍ୟର ବ୍ୟବସାୟିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।
ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର
ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ବ୍ୟବସାୟୀ, ପେଶାଦାର ଓ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ସଂଘର୍ଷରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା, ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା, ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବା ଓ ସମାଜ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ରଖିବା ଭଳି ବିଷୟ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଅଧିକାରିକ ନାମ, କଳାକାର, ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା, ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଉତ୍ସବ ଓ ମୁକ୍ତିଲାଭ ତାରିଖ ସମ୍ପର୍କରେ ବିବରଣୀ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ପରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ।
ପ୍ରେରଣାର ବାର୍ତ୍ତା
“ସ୍ୱପ୍ନ ଦିଏ ଦିଗ, ସଂଘର୍ଷ ଗଢ଼େ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଆଉ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପରିଣତ କରେ ସୁଯୋଗରେ।”
ଓଡ଼ିଶାର ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମନୋଭାବକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ସହ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା, ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଓ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରିବା ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ।
ଡଃ ଭରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ
ଡଃ ଭରତ ପ୍ରଧାନ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ମିଡିଆ ପ୍ଲାନର, ମିଡିଆ ଆଡଭାଇଜର, ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଓ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା। ସେ Bharat Motion Events ଏବଂ Utkarsha Odishaର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ମିଡିଆ, ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରଚାର, ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର।