Accident News: ଆନନ୍ଦପୁର କୋଳିମାଟି ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା, ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର

ଏକ ଲୁହାପଥର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ସହ ଟୁରିଷ୍ଟ ବସ୍‌ ଓ କାର୍‌ ଧକ୍କା ହୋଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 18, 2025, 06:38 PM IST

Anandapur NH 20 Accident: କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁର କୋଳିମାଟି ନିକଟରେ ଏକ ବଡ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଏକ ଲୁହାପଥର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ସହ ଟୁରିଷ୍ଟ ବସ୍‌ ଓ କାର୍‌ ଧକ୍କା ହୋଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ସୂଚନା ମୁତାବକ, ପୁରୀ ରାମଚଣ୍ଡୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଘଟଗାଁ ଅଭିମୁଖେ ଏକ ଟୁରିଷ୍ଟ ବସ୍‌ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଆହତ ଏବଂ ଗୁରୁତରମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

