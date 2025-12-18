Accident News: ଆନନ୍ଦପୁର କୋଳିମାଟି ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା, ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର

ଏକ ଲୁହାପଥର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ସହ ଟୁରିଷ୍ଟ ବସ୍ ଓ କାର୍ ଧକ୍କା ହୋଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
Anandapur NH 20 Accident: କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁର କୋଳିମାଟି ନିକଟରେ ଏକ ବଡ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଏକ ଲୁହାପଥର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ସହ ଟୁରିଷ୍ଟ ବସ୍ ଓ କାର୍ ଧକ୍କା ହୋଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ସୂଚନା ମୁତାବକ, ପୁରୀ ରାମଚଣ୍ଡୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଘଟଗାଁ ଅଭିମୁଖେ ଏକ ଟୁରିଷ୍ଟ ବସ୍ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଆହତ ଏବଂ ଗୁରୁତରମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
