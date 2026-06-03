Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3236905
Zee OdishaOdisha Stateକୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ପୁନଃ ପ୍ରବେଶ, ସେନସସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ତିବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା

କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ପୁନଃ ପ୍ରବେଶ, ସେନସସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ତିବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା

କୋରାପୁଟ: କୋଟିଆକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତେ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ବି ଆନ୍ଧ୍ର ତାହାକୁ ଖାତିର କରୁନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିକଟ ଅତୀତରେ କୋଟିଆ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଧମକ ବି ଦିଆଯାଇଛି। କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଆଉ ପ୍ରେବେସ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। 

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Jun 03, 2026, 07:12 PM IST

Trending Photos

କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ପୁନଃ ପ୍ରବେଶ, ସେନସସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ତିବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା

କୋରାପୁଟ: (ନିରଜ ଶତପଥୀ) କୋଟିଆକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତେ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ବି ଆନ୍ଧ୍ର ତାହାକୁ ଖାତିର କରୁନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିକଟ ଅତୀତରେ କୋଟିଆ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଧମକ ବି ଦିଆଯାଇଛି। କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଆଉ ପ୍ରେବେସ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଫଳ ହେଉଛି ଓଲୋଟା।

ଆନ୍ଧ୍ରର ପାର୍ବତିପୁରମ୍ ଜିଲ୍ଲାର ସେନସସ୍ ଦାୟିତ୍ବରେ ଥିବା କେଶବ ରାଓ ସମେତ ସାଲୁର ତହସିଲଦାର କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଫାଟୁସିନେରି ଓ ଫଗୁଣସୁନେରି ଗ୍ରାମ ଗସ୍ତ କରି ସେନସସ୍ ଏନ୍ୟୁମୁରେଟର ମାନେ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ?? ଏହି ସବୁ ତଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ।

ଏଥି ପୂର୍ବରୁ ଉପର ସେମ୍ବିରେ ଚେକ୍ ପୋଷ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା, ଏପରି ଅନେକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଧାରା କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜାତି ରଖିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କୋଟିଆ ଗସ୍ତ କରି ଯିବା ପରେ ଆନ୍ଧ୍ର ତାର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଗତିଶୀଳ କରିଛି।ଯେତେ ଦିନ ଯାଏଁ କୋଟିଆ ର ସମାଧାନ ହୋଇ ନାହିଁ ଏହିପରି ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ମୁହାଁ ମୁହିଁ ହେଉଥିବେ।

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Kotia Dispute
କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ପୁନଃ ପ୍ରବେଶ, ସେନସସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ତିବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା
BRICS Meeting Puri
ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ବିଶ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାର ସୂତ୍ର, ପୁରୀରେ ବ୍ରିକ୍ସ ବୈଷୟିକ ବୈଠକ
TMC
TMCର ବିଦ୍ରୋହୀ ନେତା ରିତବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀ ହେଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା
DK Shivakumar Oath
କର୍ଣ୍ଣାଟକର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ଶିବକୁମାର
Odisha Coastal HighWay
ରାମେଶ୍ବରରୁ ପାରାଦୀପ ୧୬୩ କିମି ରାସ୍ତାକୁ ମିଳିଲା କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ ମଞ୍ଜୁରୀ