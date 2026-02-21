Advertisement
No More Picnics in Angul Forests:  ଆଗକୁ ଆସୁଛି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ଦିନ। ଏହି ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ବା ‘ଦାବାନଳ’ ରୋକିବା ପାଇଁ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏକ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Feb 21, 2026, 11:29 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଗକୁ ଆସୁଛି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ଦିନ। ଏହି ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ବା ‘ଦାବାନଳ’ ରୋକିବା ପାଇଁ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏକ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିକନିକ୍, ସାମାଜିକ ସମାବେଶ ଏବଂ ସମୂହ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି।

କେବେଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ ନିୟମ?
ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୧, ୨୦୨୬ ରୁ ଏହି ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଓଡ଼ିଶା ନ ଛୁଇଁବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଜଙ୍ଗଲର ଶୁଷ୍କ ଅବସ୍ଥା ନ ସୁଧୁରିବା ଯାଏଁ ଏହି କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିବ।

କଟକଣାର ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ:

  •   ସମାବେଶ ଉପରେ ରୋକ୍: ସଂରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପିକନିକ୍, କ୍ୟାମ୍ପିଂ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁମିଳନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
  •   ନିଆଁ ଜଳାଇବା ମନା: ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ନିଆଁକାଠି, ଲାଇଟର୍, କିରୋସିନି ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜ୍ୱଳନଶୀଳ ପଦାର୍ଥ ନେବା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧାଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଜଳାଇ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ।

କାହିଁକି ଏହି କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି?
ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷର ଇତିହାସ ଦେଖିଲେ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଅଜାଣତରେ ବା ମଣିଷକୃତ କାରଣରୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବଡ଼ ଧରଣର ନିଆଁ ଲାଗିଥାଏ। ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଏବଂ ଗରମ ପବନ ଯୋଗୁଁ ଏହି ନିଆଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାପିଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ:

  •   ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ନଷ୍ଟ ହୁଏ।
  •   ଜୈବ ବିବିଧତା ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ।
  •   ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ିବା ସହ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖ ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ।

ଯଦି କେହି ଏହି ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଜୋରିମାନା ସହ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।

ANGUL DISTRICT
ଜଙ୍ଗଲରେ ପିକନିକ୍ ମନା: ନିଆଁ ଭୟରେ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ
