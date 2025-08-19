Odisha Vigilance:ଆୟ ବହିଃଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହେଲେ ଅନୁଗୁଳ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ

Vigilance Raid: ଓଡିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଅନୁଗୁଳରେ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ଆଜି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆୟ ବହିଃଭୂତ ସମ୍ପତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଚଢାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ପାଖରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ସମ୍ପତ୍ତିର ଥିବା ନେଇ ସେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ କୁ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଭାବରେ ହିସାବ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ବହୁମହଲା କୋଠା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ - ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଟାଉନରେ ଏକ ତିନି ମହଲା କୋଠା ଏବଂ ରାଉରକେଲାର ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗରରେ ଏକ ଦୁଇ ମହଲା କୋଠା ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ,ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦୁଇଟି ଫ୍ଲାଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ରାଉରକେଲା ଏବଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର, ଗଞ୍ଜାମରେ ତାଙ୍କର ଚାରୋଟି ଦାମୀ ପ୍ଲଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ରେଡ୍ ସମୟରେ ୨.୩୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ ଜବତ ହେବା ସହିତ ପ୍ରାୟ ୫୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା। ଅନୁଗୁଳରେ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି,ଭିଜିଲାନ୍ସଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବ।