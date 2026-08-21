Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Entertainment News: ଅଗଷ୍ଟ ୨୮ରେ ପ୍ୟାନ୍-ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ତରରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ଆନିମେଟେଡ୍ ସିନେମା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ

Entertainment News: ଅଗଷ୍ଟ ୨୮ରେ ପ୍ୟାନ୍-ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ତରରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ଆନିମେଟେଡ୍ ସିନେମା 'ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ'

Entertainment News: ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ତଥା ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଆନିମେଟେଡ୍ ସିନେମା 'ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ'କୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଥିବା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବିବାଦର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଆବେଦନକୁ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 21, 2026, 05:03 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 05:03 PM IST
Entertainment News: ଅଗଷ୍ଟ ୨୮ରେ ପ୍ୟାନ୍-ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ତରରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ଆନିମେଟେଡ୍ ସିନେମା 'ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ'

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପରଲୋକ
2
3
4
5