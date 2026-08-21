Entertainment News: ଅଗଷ୍ଟ ୨୮ରେ ପ୍ୟାନ୍-ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ତରରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ଆନିମେଟେଡ୍ ସିନେମା 'ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ'

Entertainment News: ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ତଥା ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଆନିମେଟେଡ୍ ସିନେମା 'ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ'କୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଥିବା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବିବାଦର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଆବେଦନକୁ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ୨୮ ତାରିଖରେ ଏହି ସିନେମା ସାରା ଦେଶରେ (ପ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ) ଏକକାଳୀନ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ନେଇ ବାଟ ସଫା ହୋଇଯାଇଛି।
ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସିନେମା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ରହିତାଦେଶ ଲଗାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଚାଲେଞ୍ଜ କରି ନିର୍ମାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏହି ରହିତାଦେଶକୁ ହଟାଇବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଥିଲା ଯେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କାର୍ଟୁନ୍ ରୂପରେ ଦର୍ଶାଇବା ଫଳରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭାବାବେଗ ଆହତ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଜି ଏହି ପୁନର୍ବିଚାର ଆବେଦନକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିପ୍ପଣୀ:
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ବି.ଭି. ନାଗରତ୍ନା ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆର. ମହାଦେବନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ କହିଛନ୍ତି ଯେ:ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହି ପଢ଼ିବାର ଅଭ୍ୟାସ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବାରୁ, ଆନିମେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ଏକ ଗ୍ରହଣୀୟ ପ୍ରୟାସ।କଳାର ଏହି ଅଭିନବ ମାଧ୍ୟମ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।ତେବେ କୋର୍ଟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ସିନେମାରେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ବିବାଦୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି, ତେବେ ନିର୍ମାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ନିଜ ବିବେକ ଖଟାଇ ତାହାକୁ ହଟାଇଦେବ । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ନିର୍ମାତା ଏବଂ ସାରା ଦେଶର ଦର୍ଶକମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅଗଷ୍ଟ ୨୮ ତାରିଖକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।