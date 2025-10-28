Anla Navami 2025: ଏହି ଦିନ ପଡ଼ୁଛି ପବିତ୍ର ଅଁଳା ନବମୀ, ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ମନ୍ଦିରରେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ପାଦ ଦର୍ଶନ

Anla Navami 2025: ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ତିନି କିଲୋମିଟର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ଅବକାରୀ ଦୋକାନ ଅର୍ଥାତ ମଦଦୋକାନ, ଭାଙ୍ଗ, ଚୋରା ମଦ ଦୋକାନ,ବିୟର ବାର ଆଦି ଦୋକାନ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ସଦର ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ସମ୍ପାଦୀକା ସନ୍ଧ୍ୟା କୁମାରୀ ଦାଶଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଅବକାରୀ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
Anla Panchami 2025: ଆସନ୍ତା ୩୧ ତାରିଖରେ ପବିତ୍ର ଅଁଳା ପଞ୍ଚମୀ। ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ମନ୍ଦିରରେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ପାଦ ଦର୍ଶନ। ଲକ୍ଷ୍ୟାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ। ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭକ୍ତ ଓ ଦର୍ଶନାର୍ଥି ମାନେ ମାଆଙ୍କ ପାଦ ଦର୍ଶନ କରି ସାନିଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହାକୁ ସୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।
ହେଲେ ଆଉ କିଛି କଟକଣାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ତିନି କିଲୋମିଟର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ଅବକାରୀ ଦୋକାନ ଅର୍ଥାତ ମଦଦୋକାନ, ଭାଙ୍ଗ, ଚୋରା ମଦ ଦୋକାନ,ବିଅର ବାର ଆଦି ଦୋକାନ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ସଦର ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ସମ୍ପାଦୀକା ସନ୍ଧ୍ୟା କୁମାରୀ ଦାଶଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଅବକାରୀ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।