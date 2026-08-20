/Odisha Government: ବଢ଼ିଲା ଜେଲ୍ କର୍ମଚାରୀ-ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ପୋଷାକ ଭତ୍ତା,ଜାଣନ୍ତୁ...

Odisha Government: ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜେଲ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ୟୁନିଫର୍ମ ଭତ୍ତା ଦୁଇ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି।
ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଜେଲ ଡିଆଇଜିଙ୍କଠାରୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାଟ୍ରନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩୭୮ ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ପୋଷାକ ଭତ୍ତା ୩,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୬,୦୦୦ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ୨,୧୨୨ ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ୱାର୍ଡର,ୱାର୍ଡର ଏବଂ ମହିଳା ୱାର୍ଡରଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁନିଫର୍ମ ଭତ୍ତା ୪,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୮,୦୦୦ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସଂଶୋଧିତ ଭତ୍ତାରୁ ମୋଟ ୨୫୦୦ ଜେଲ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ୟୁନିଫର୍ମ ଭତ୍ତା ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅତିରିକ୍ତ ୯୬.୨୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ।