Odisha News: ଆଇଡିଏସପିର ଜାତୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ

Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଇଡିଏସପିର ଜାତୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରୁ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ଦେଶରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି କେତେ ସୁଦୃଢ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଯିବ ତାହା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି।
ଏହି ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ଏସ୍ ଅୱସ୍ଥି ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏମ ଡି ଏନଏଚଏମ D Brunda, ଜନ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର ଓ ଏନସିଡିସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜନ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଡାକ୍ତର ପ୍ରମିଳା ବରାଳ ଏହି ବୈଠକର ଦାୟିତ୍ଵ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ବୃକ୍ଷକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବର ଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ଅଭିନବ ଉପାୟ ସାରା ଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ଅତିଥିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ଓଡିଶାର ଆଇଡିଏସପି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛି।