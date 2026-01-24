Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3085076
Zee OdishaOdisha Stateପୁରୀରେ ଆଉ ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ମୃତକ ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର

ପୁରୀରେ ଆଉ ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ମୃତକ ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର

ଆଜି ଜଣେ ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଟାଉନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏସସିଏସ କଲେଜ ଛକ ନିକଟରେ ଆଜି ଘଟିଛି ଏକ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jan 24, 2026, 07:22 PM IST

Trending Photos

ପୁରୀରେ ଆଉ ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ମୃତକ ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର

ପୁରୀ: ମାତ୍ର ୧୬ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ ଶବଦାହ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଯୁବକକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଜଣେ ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଟାଉନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏସସିଏସ କଲେଜ ଛକ ନିକଟରେ ଆଜି ଘଟିଛି ଏକ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ସ୍ମାରକ ଶ୍ରୀ ଓରଫ ଟୁକୁ । ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।

ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପୁରୀ ଏସପି ଓ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଅଞ୍ଚଳର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ପେଟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କିଏ ଏବଂ କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏପରି କାଣ୍ଡ କରିଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ତେବେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ କାରଣ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।  ତେବେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଜଣ ଯାକ କଲେଜ ଛକ ନିକଟରେ ଗାୟତ୍ରୀ ହୋଟେଲରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ହେଲା ଓ ଘଟଣା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ରୂପ ନେଲା ତାହା ତଦନ୍ତ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ସେହିଁ ହୋଟେଲରେ ଟୁକୁ ଓ ଗୁନ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇ ଗୁନ ଓରଫ ଅଜିତ୍ ମହାପାତ୍ର କୌଣସି ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଟୁକୁକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ହୋଟେଲ ମାଲିକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।

Also Read- ଆମ ବସ୍‌ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଘଟଣାରେ ୨ଜଣ ଗିରଫ

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- Jollywood: ଉଦଳାରେ ବରୁଣେଶ୍ୱର ପରିସ୍ଥିତି, ପୀୟୂଷଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Ama Bus
ଆମ ବସ୍‌ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଘଟଣାରେ ୨ଜଣ ଗିରଫ
ICC Men's T20 World Cup 2026
T20 World Cup: T20 ବିଶ୍ବକପ୍‌ରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବାଂଲାଦେଶ ଆଉଟ୍‌
jollywood
Jollywood: ଉଦଳାରେ ବରୁଣେଶ୍ୱର ପରିସ୍ଥିତି, ପୀୟୂଷଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ
silver rate
ସୁନା ପରେ ଏବେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲାଣି ରୂପା ଦର, ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିବ ଦାମ୍...
crime news
ଆମେରିକାରେ ପାରିବାରିକ କଳହର ଉଗ୍ର ରୂପ, ୪ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ...