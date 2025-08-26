Another Youtuber Missing: ବାରାହା ପଥର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳରେ ଆଉ ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ନିଖୋଜ

Another Youtuber Missing: ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପୋଲିସ ନିଖୋଜ କେସ ନଂ ୩୧/୨୫ ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରୀ ରହିଥିବା ଆଇଆଇସି ଟୁନା ସାସମଲ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଳଗ ସ୍ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟୋରି କରି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଓ ଫେସବୁକ ରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନିଖୋଜ ଖବର ପାଇ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି।
Another Youtuber Missing: (ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ପୂଜାରୀ) ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜରଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାରାହା ପଥର ପିକନିକ୍ ସ୍ଟଟ୍ ରେ ଯୁବକ ନିଖୋଜ। ପିକନିକ କରିବାକୁ ଯାଇ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ପୋଲିସ ଓ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଏଯାଏଁ ଯୁବକ ଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ମିଳିପାରିନଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ନିଖୋଜ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଲମ୍ବ ଗ୍ରାମର ନରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ (ବୟସ ୩୦) । ରବିବାର ଦିନ କିଛି ଯୁବକ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ହୋଇ ବରାହା ପଥର ପିକ୍ ନିକ୍ କୁ ଆସିଥିଲେ ।
ନିଖୋଜ ଯୁବକ ନରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ (୩୦) ଶୌଚ ହେବାପାଇଁ ଯାଉଥିବା କହି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଫେରି ନଥିଲେ। ସାଙ୍ଗ ସାଥି ମାନେ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ମଧ୍ଯ ଟେର ନ ପାଇବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ପୋଲିସଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଜରଡ଼ା ଥାନା ପୋଲିସ୍ ଓ ପାତ୍ରପୁର ଦମକଳ ବାହିନୀ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତନାଘନା କରୁଥିବା ବେଳେ ନିଖୋଜ ନରେନ୍ଦ୍ରର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପୋଲିସ ନିଖୋଜ କେସ ନଂ ୩୧/୨୫ ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରୀ ରହିଥିବା ଆଇଆଇସି ଟୁନା ସାସମଲ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଳଗ ସ୍ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟୋରି କରି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଓ ଫେସବୁକ ରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନିଖୋଜ ଖବର ପାଇ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇଦେଇଛି।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଜକୁ ଚାରି ଦିନ ହେବ ଡୁଡୁମା ଜଳପ୍ରପାତ ରେ ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଖରସ୍ରୋତା ଜଳରେ ଭାସିଯାଇ ନିଖୋଜ ଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନଙ୍କ ଅସାବଧାନତା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମାଲୋଚନା ହେଉଛି।