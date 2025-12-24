Anu Garg: ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହେବେ ଅନୁ ଗର୍ଗ

Odisha New Chief Secretary: ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କୁ (Anu Garg) ରାଜ୍ୟର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି।
Trending Photos
Odisha's New Chief Secretary: ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ। କହି ରଖୁଛି ଯେ ୩୧ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରେ ମନୋଜ ଆହୁଜା ଅବସରେ ନେବେ। ଏହା ପରେ ସେ ଏହି ପଦ ସମ୍ଭାଳିବେ।
୧୯୯୧ ବ୍ୟାଚ୍ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଅନୁ ଗର୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଜନା ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବିଭାଗ ଏବଂ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି। ଅନୁ ଗର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଏହି ଶୀର୍ଷ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ପଦବୀ ସମ୍ଭାଳିବାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଶାସନରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାପକ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ ସେ ଏହି ପଦବୀରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ଆଣିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ୨୪ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁ ଗର୍ଗ (RR-୧୯୯୧) ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରରେ ଯୋଜନା ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବିଭାଗର ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଏବଂ ସରକାର, ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗର ସଚିବ ଭାବରେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି।