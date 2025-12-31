Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3059809
Zee OdishaOdisha StateAnu Garg: ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ନେଲେ ଅନୁ ଗର୍ଗ

Anu Garg: ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ନେଲେ ଅନୁ ଗର୍ଗ

Anu Garg: ରାଜ୍ୟ ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ନେଲେ ଅନୁ ଗର୍ଗ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଦାୟୀ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Dec 31, 2025, 06:20 PM IST

Trending Photos

Anu Garg: ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ନେଲେ ଅନୁ ଗର୍ଗ

Anu Garg: ରାଜ୍ୟ ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବରନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ନେଲେ ଅନୁ ଗର୍ଗରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତିବିଦାୟୀ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତିଯାହା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କହିଲେ ଅତୃକ୍ତି ହେବ ନାହିଁଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତଥା ଅବସରପ୍ରାପ୍ର ପ୍ରାଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଆରତୀ ଆହୁଜା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ୧୯୯୧ ବ୍ୟାଚ୍ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡରର ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଗର୍ଗ ଜାନୁଆରୀ ୧, ୨୦୨୬ ରୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଯୋଗଦାନରେ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେସେ ରାଜ୍ୟର ୪୭ତମ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ହୋଇଛନ୍ତିଯାହା ଏହି ପଦବୀରେ ତିନି ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଣିଛି

ALSO READ: Entertainment News: ଲୁହରେ ଭିଜିଲା କଳା ଜଗତ, ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତା

ALSO READ: Yearly Special Horoscope 2026: ବର୍ଷ ୨୦୨୬ରେ କେମିତି କଟିବ ୧୨ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ? ପଢନ୍ତୁ ବାର୍ଷିକ ସ୍ପେଶାଲ୍ ରାଶିଫଳ

Add Zee News as a Preferred Source

ଡିସେମ୍ବର ୨୪, ୨୦୨୫ ରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଅଧିସୂଚିତ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନରେ ଲିଙ୍ଗ ବିବିଧତା ପ୍ରତି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରେଗର୍ଗ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ସହିତ ଯୋଜନା ଏବଂ ଅଭିଗମନ ପାଇଁ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର-ସହ-ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ୨୦୨୩ ମସିହାରେ, ସେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଭାବରେ ଇତିହାସ ରଚିଥିଲେ।ଜନ୍ସ ହପକିନ୍ସ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ରରେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ସହିତ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ମୂଳ ନିବାସୀ ଗର୍ଗ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସବ-କଲେକ୍ଟର ଭାବରେ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ କଲେକ୍ଟର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ, ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ, ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ, ଏବଂ ଶ୍ରମ ଏବଂ ESI ସମେତ ପ୍ରମୁଖ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକର ନେତୃତ୍ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ (୨୦୧୨-୨୦୧୫) ଏବଂ ବୟନଶିଳ୍ପ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ଭୂମିକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲାଗର୍ଗଙ୍କୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିଛି, ପରିକଳ୍ପନା କରିବାର ଶ୍ରେୟ ଦିଆଯାଇଛି।ବିଦାୟୀ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା, ଯାହାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା, ଆଜି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବିଦାୟକାଳୀନ ବୈଠକ ପରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ୧୯୯୦ ବ୍ୟାଚର ଅଧିକାରୀ ଆହୁଜା ଜୁଲାଇ ୨୦୨୪ରେ ଦାୟିତ୍ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ

 

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

anu garg
Anu Garg: ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ନେଲେ ଅନୁ ଗର୍ଗ
Entertainment News
Entertainment News: ଲୁହରେ ଭିଜିଲା କଳା ଜଗତ, ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତା
Abhijit Majumdar Health Update
Abhijit Majumdar Health Update: ଅଭିଜିତ୍ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପ
Abhishek Banerjee Press conference
Politics News: EVMରେ ନୁହେଁ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ହେଉଛି ଭୋଟ ଚୋରି...ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍
Odisha news
Odisha News: ପାରାଦୀପ ନଗର ବିଜେଡି ସଭାପତିଙ୍କ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ