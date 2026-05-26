Odisha News: ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଘରେ ସଞ୍ଜୟ, ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦେଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି

Zee OdishaOdisha StateOdisha News: ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଘରେ ସଞ୍ଜୟ, ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦେଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଡିଆନାଳି ଗ୍ରାମରେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ପୋତା ଶବର କଙ୍କାଳ ଖୋଳି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନେଇଥିବା ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ପୀଡ଼ିତ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ସିଂହ। ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ସିଂହ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ଭେଟି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।

Written By Abhaya mohanty|Reported By: Abhaya mohanty|Last Updated: May 26, 2026, 10:50 AM IST

ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ସିଂହ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ଭେଟି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହା ସହ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଗାଁରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ରହିଥିବା ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାମର ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ନିଜ ସାଂସଦ ପାଣ୍ଠିରୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରି ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।

ଏହି ସମୟରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ନିଶିକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ବହୁ ଆପ୍ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପରିବାରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଜଣାଇଥିଲେ। ଆଗରୁ ଏହି ଅମାନବୀୟ ଘଟଣା କୁ ନେଇ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ଙ୍କୁ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ନେଇ ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ସିଂହ ଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ନିଜେ ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ସିଂହ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ଙ୍କ ଗାଁ କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ନିଶିକାନ୍ ମହାପାତ୍ର ।

