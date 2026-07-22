Add Zee Business As A Preferred Source
App

୧୧ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୩ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମିଳିଲା ଅନୁମୋଦନ

୧୧ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୩ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ ୨୨ ହଜାର ୮୭୩ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜୀ ଉପକରଣ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited By:Soubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 22, 2026, 07:31 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 07:31 AM IST
୧୧ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୩ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମିଳିଲା ଅନୁମୋଦନ
Image Credit: ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ୭୩୦ କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
Top 10 newsJul 21
2
NEET ControversyJul 21
3
Odisha Jail AI CameraJul 21
4
Rahul Gandhi ProtestJul 21
5
Odisha vigilanceJul 21