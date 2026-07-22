୧୧ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୩ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମିଳିଲା ଅନୁମୋଦନ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ୪୫୭୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ SLSWCAର ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
୧୧ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୩ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ ୨୨ ହଜାର ୮୭୩ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜୀ ଉପକରଣ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି । କଟକ ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲ୍ ତିଆରି ହେବ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ ୧୯୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯିବ । ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ୭୦ କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ପଞ୍ଚତାରକା ରିସୋର୍ଟ । ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ୭୩୦ କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର । ଏଥିସହ ପୁରୀରେ ୫୦ କୋଟିରେ ରେଡ୍ଡିମେଡ୍ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ୟୁନିଟ୍ ହେବ ।