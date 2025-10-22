ଦୀପାବଳି ପରେ ବିଗିଡିଲା ରାଜ୍ୟର AQI, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ କେତେ

ଯାଜପୁରରେ ସୁଚକାଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ୨୪୭ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗୁଣବତ୍ତା (poor) ଶ୍ରେଣୀ ଭୁକ୍ତ ରହିଛି । ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ବରର ସୁଚକାଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ୧୫୦ ରହିଥିବା ବେଳେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା (moderate) ବା ମଧ୍ୟମ ଶ୍ରେଣୀ ଭୂକ୍ତ ରହିଛି ।
Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବ ପରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସହରର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସ୍ଥିତି AQIରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ।କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ୨୨ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ବୁଲେଟିନ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଜପୁରର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ରହିଛି ।
ପ୍ରତି ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ବାୟୁ ସୂଚକାଙ୍କ ମୂଲ୍ୟର ହାରାହାରିକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ବୁଲେଟିନ । ଯାଜପୁରରେ ସୁଚକାଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ୨୪୭ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗୁଣବତ୍ତା (poor) ଶ୍ରେଣୀ ଭୁକ୍ତ ରହିଛି । ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ବରର ସୁଚକାଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ୧୫୦ ରହିଥିବା ବେଳେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା (moderate) ବା ମଧ୍ୟମ ଶ୍ରେଣୀ ଭୂକ୍ତ ରହିଛି । କଟକରେ ମଧ୍ୟ ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ମଧ୍ୟମ ଶ୍ରେଣୀ ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୁଚକାଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ୧୮୬ ରହିଛି । ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ଶ୍ରେଣୀର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ରହିଥିବା ବେଳେ ସୁଚକାଙ୍କ ୧୭୬ ରହିଛି । ତାଳଚେରରେ ସୂଚକାଙ୍କ ରହିଛି ୧୧୫ । କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଦୂଷଣ ବୋର୍ଡ ବୁଲେଟିନ ମୁତାବକ ନୟାଗଡ଼ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଓ ନୟାଗଡର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା (satisfactory) ବା ସନ୍ତୋଷ ଜନକ ରହିଥିବା ବେଳେ ନୟାଗଡ଼ରେ ସୁଚକାଙ୍କ ୬୫ ଓ କେନ୍ଦୁଝରରେ ୫୧ ରହିଛି। ତେବେ ରାଉରକେଲାରେ ଗତକାଲି ଅପେକ୍ଷା ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତାମାନ ଉନ୍ନତ ହୋଇ ୯୦ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ପ୍ରଦୂଷଣ ବୋର୍ଡର ଗୁଣବତ୍ତା ମାପକ ମୁତାବକ ବାୟୁ ସୁଚକାଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ୦ ରୁ ୫୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ ଏହା (good) ଶ୍ରେଣୀ ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଯାହାର ମିନିମାଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ବା ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ। ୫୧ ରୁ ୧୦୦ ରହିଲେ ଏହା (satisfactory) ବା ସନ୍ତୋଷଜନକ ଶ୍ରେଣୀ ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ । ୧୦୧ ରୁ ୨୦୦ ରହିଲେ ଶ୍ୱାସ, ଆସ୍ଥ୍ମମା ଓ ଫୁସଫୁସ ଜନିତ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଵାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ । ୨୦୧ ରୁ ୩୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (poor) ଶ୍ରେଣୀ ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଅର୍ଥାତ୍ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ରହିବା ଦ୍ଵାରା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ । ସେହିପରି ୩୦୧ ରୁ ୪୦୦ ବାୟୁ ସୁଚକାଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ରହିଲେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ବା ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି (very poor) ଶ୍ରେଣୀ ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଅର୍ଥାତ୍ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ରହିଲେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ରୋଗ ହୋଇଥାଏ । ସେଇଭଳି ୪୦୧ ରୁ ୫୦୦ ରହିଲେ ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି (severe) ବା ସାଙ୍ଘାତିକ ଶ୍ରେଣୀ ଭୁକ୍ତ ରହିଥାଏ । ସୁସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଏବଂ ରୋଗ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ।
Also Read- ପୋଲିସ SI ନିଯୁକ୍ତି କେଳେଙ୍କାରୀ, ସି.ବି.ଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି
Also Read- Methi Water Benefits: ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ପିଅନ୍ତୁ ଏହି ଜିନିଷ, ମିଳିବ ୭ଟି ଲାଭ