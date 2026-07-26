Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Aparajita Sarangi: ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା...

Aparajita Sarangi: ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା...

ଏହା ପରେ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଆଉ ଏକ ଇନ୍‌ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରି ପୋଷ୍ଟ କରି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ (PA) ତାଙ୍କ ମା'ଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ କରି ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିବା ଷ୍ଟୋରି ହଟାଇବାକୁ କହିଥିଲେ। ତେବେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "Don't bother. I won't delete." ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସେହି ପୋଷ୍ଟ ଡିଲିଟ୍ କରିବେ ନାହିଁ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 26, 2026, 11:42 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 11:45 AM IST
Aparajita Sarangi: ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା...
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା.
Archita Sarangi14 min ago
2
Kargil Vijay Diwas1 hr ago
3
Top 10 news1 hr ago
4
Petrol Diesel price1 hr ago
5
neet ug 20262 hrs ago