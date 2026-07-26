/Aparajita Sarangi: ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା...

Aparajita Sarangi: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ନୂଆ ବିବାଦ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଢ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ଝିଅ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଷଢ଼ଙ୍ଗୀ (ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସଚିନ ରାହାର) ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରିରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଥିଲେ, ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଭାବେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି।
ଏହା ପରେ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଆଉ ଏକ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରି ପୋଷ୍ଟ କରି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ (PA) ତାଙ୍କ ମା'ଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ କରି ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିବା ଷ୍ଟୋରି ହଟାଇବାକୁ କହିଥିଲେ। ତେବେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "Don't bother. I won't delete." ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସେହି ପୋଷ୍ଟ ଡିଲିଟ୍ କରିବେ ନାହିଁ।
ଏହି ଦାବିକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। କେହି ଏହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତପ୍ରକାଶ ବୋଲି କହୁଥିବାବେଳେ, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହାକୁ ରାଜନୈତିକ ଘଟଣାକ୍ରମ ସହ ଯୋଡ଼ି ଦେଖୁଛନ୍ତି।
ତେବେ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କ ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅଧିକୃତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିନାହିଁ। ସେହିପରି, ଷ୍ଟୋରି ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ କହାଯାଇଥିବା ଦାବିର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ପୁଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ନିକଟ ଅତୀତରେ ବିଜେପି ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଆଧାର କରି କୌଣସି ଦଳ କିମ୍ବା ତାହାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଷୟରେ ସାମଗ୍ରିକ ନିଷ୍କର୍ଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକୃତ ତଥ୍ୟ ଓ ପ୍ରମାଣକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।