Puri Crime: ପୁରୀରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ରକ୍ତାକ୍ତ କାଣ୍ଡ: ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ...

Puri Crime: ପୁଣି ପୁରୀରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଆତଙ୍କ। ପୁରୀ ବଡ଼ଶଙ୍ଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଚାରିଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ହାତରେ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଧରି ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ହାଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି।
ଆକ୍ରମଣରେ ପୁରୀ ଦରଜୀ ପୋଖରୀ ଅଞ୍ଚଳର ଗିଲଟି କାଳୁ ଓରଫ ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଏବଂ ନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁବାସଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଓ ହାତରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ନାରାୟଣଙ୍କ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଛି।
ପୁରୀରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ରକ୍ତାକ୍ତ କାଣ୍ଡ: ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହାଣି ଫେରାର ୪ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ #puricrime pic.twitter.com/9XBKEIfRcj
— ZEE Odisha News (@ZeeOdisha) September 20, 2026
ଉଭୟ ଆହତଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଚାରିଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏକ ସ୍କୁଟି ସହ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ପଡ଼ିଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।
ଏହି ଘଟଣା ପଛରେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ଥିବା ନେଇ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏବଂ ଘଟଣାରେ କେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ସେନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।
ଘଟଣାକୁ ନେଇ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଥାନା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଆକ୍ରମଣରେ ଆହତ ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ଏକାଧିକ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ସହ ଘଟଣାର ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ପୋଲିସ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି।