Add Zee Business As A Preferred Source
App

Puri Crime: ପୁରୀରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ରକ୍ତାକ୍ତ କାଣ୍ଡ: ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ...

ଉଭୟ ଆହତଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 20, 2026, 08:17 AM IST|Updated: Sep 20, 2026, 08:17 AM IST
Puri Crime: ପୁରୀରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ରକ୍ତାକ୍ତ କାଣ୍ଡ: ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ...
Image Credit: Image Source: Reporter

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ସମୁଦ୍ର ହେବ ଅଶାନ୍ତ, ବଢ଼ିବ ପବନ: ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ଚେତାବନୀ...
2
3
4
5