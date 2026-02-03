Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3096365
Zee OdishaOdisha StateCrime News: ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି, ପାଣି ଦିଅ କହି ଘରୁ ବୁଲାଇଲେ କଳାକନା

Crime News: ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି, ପାଣି ଦିଅ କହି ଘରୁ ବୁଲାଇଲେ କଳାକନା

ଗୋଟିଏ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନରେ ୪୯ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ୨ଟି ସ୍ଥାନରୁ ହୋଇଛି ସଶସ୍ତ୍ର ଡ଼କାୟତି। ଉଭୟ ଘଟଣାରେ ଗୋଟିଏ ଡ଼କାୟତ ଦଳ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା କହିଲେ କେନ୍ଦୁଝର SP। ପ୍ରଥମେ ପାଟଣା ଥାନା ଖିରେଇଟାଙ୍ଗିରି ଓ ପରେ ସଦର ଥାନା ବାୟାପଣ୍ଡାଦର ଗାଁରେ ନାଟକୀୟ ଢ଼ଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚି ପାଣି ମାଗି ଘରେ ପସି ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧୁକ ଲଗାଇ ଘରର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବନ୍ଧକ ରଖିଲେ

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Feb 03, 2026, 11:51 AM IST

Trending Photos

Crime News: ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି, ପାଣି ଦିଅ କହି ଘରୁ ବୁଲାଇଲେ କଳାକନା

Crime News: ଗୋଟିଏ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନରେ ୪୯ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ୨ଟି ସ୍ଥାନରୁ ହୋଇଛି ସଶସ୍ତ୍ର ଡ଼କାୟତି। ଉଭୟ ଘଟଣାରେ ଗୋଟିଏ ଡ଼କାୟତ ଦଳ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା କହିଲେ କେନ୍ଦୁଝର SP। ପ୍ରଥମେ ପାଟଣା ଥାନା ଖିରେଇଟାଙ୍ଗିରି ଓ ପରେ ସଦର ଥାନା ବାୟାପଣ୍ଡାଦର ଗାଁରେ ନାଟକୀୟ ଢ଼ଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚି ପାଣି ମାଗି ଘରେ ପସି ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧୁକ ଲଗାଇ ଘରର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବନ୍ଧକ ରଖିଲେ। ମାତ୍ର ୩୦ମିନିଟ୍ ରେ ଲୁଟିନେଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଓ ସୁନାଗହଣା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଓ DOG Squard ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ଡ଼କାୟତ ଦଳର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା କହିଛନ୍ତି SP।

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନା ଶୁଆକାଟି ଫାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାୟାପଣ୍ଡାଦର ଗାଁରେ ଘଟିଛି ସଶସ୍ତ୍ର ଡ଼କାୟତି। ଗାଁର ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ନାଏକଙ୍କ ଘରେ ପଶିଲେ ୮ଜଣ ମୁଖାପିନ୍ଧା ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ଡ଼କାୟତ। ପ୍ରଥମେ Blank Fire କରି ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଘରେ ପୁରାଇ ୬ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଓ ୧୧ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କାର ସୁନାଗହଣା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ରାତି ସାଢ଼େ ୧୦ଟା ବେଳେ, ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ମାଗିବାର ବାହାନା କରି ଘରେ ପସିଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ପରେ,ଫାଙ୍କା ଗୁଳି ଚାଲନା କରି ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରି, ଘରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧୁକ ଲଗାଇ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧକ ରଖି ଲକର୍ ଖୋଲି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଓ ସୁନାଗହଣା ଲୁଟିନେଲେ। ଯିବା ସମୟରେ CC କ୍ୟାମେରାର Hard Disk ଖୋଲି ଫେରାର୍ ହୋଇଗଲେ । ୮ ଜଣ ମୁଖାପିନ୍ଧା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଘରେ ପସିଥିବା ବେଳେ, ୪୯ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ଥିବା ଧଳା ସ୍କର୍ପିଓ ନିକଟର ଜଗିଥିବ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଗାଁରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ରେକି କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ।

 ଆଜି ଏଠାରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଓ Dog Squard ସହାୟତାରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏସପି ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତର ଦିଗ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲ। ୨ଟି ଡ଼କାୟତିରେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ସମାନ ଢ଼ଙ୍ଗରେ ୪୯ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ତୁରୁମୁଙ୍ଗା ଥାନା ଖିରେଇଡ଼ାଙ୍ଗିରି ର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଞ୍ଜିବ ଘଣାଙ୍କ ଘରେ ପଶି ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ୭ଜଣ ଦୁବୃତ୍ତ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଗହଣା ସହ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। 

Add Zee News as a Preferred Source

ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି, ପାଣି ଦିଅ କହି ପ୍ରଥମେ ଘରର ରୋଷେୟାକୁ ମାଡ଼ ମାରି ବନ୍ଧିବା ପରେ ଘରର ଉପର ମହଲାକୁ ଯାଇ ବନ୍ଧୁକ ଓ ଛୁରୀ ଦେଖାଇ ଲୁଟିନେଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଗହଣା ସହ ନଗଦ ଟଙ୍କା। ସଞ୍ଜୀବ ଘଣାଙ୍କ ଘରେ ୭ ଜଣ ସଶସ୍ତ୍ର ଦୁର୍ବୁତ୍ତ ପ୍ରଥମେ ରୋଷେୟାଙ୍କୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି ପାଣି ଟିକିଏ ଦିଅ ବୋଲି କହିବା ପରେ ରୋଷେୟା ପାଣି ଦେଉଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ଉପର ମହଲାକୁ ଯାଇ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ବେକରେ ଛୁରୀ ଓ ବନ୍ଧୁକ ଲଗାଇ ଘର ଭିତରେ ପଶି ଆଲମୀରାର ଲକର ଭାଙ୍ଗି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଗହଣା ସହ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଲୁଟିନେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତୁରୁମୁଙ୍ଗା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ଲୁଟେରା ଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଛାନ୍ ଭିନ୍ ଜାରି ରଖିଛି । ଏଭଳି ଭାବେ ୨ଦିନରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡରୁ ସଶସ୍ତ୍ର ଡ଼କାୟତି ହେବା ଘଟଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିଦେଇଛି। 

About the Author
author img
Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

bomb threaten to puri srimandira
Srimandira: ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଲିସକୁ ଟ୍ରିପଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ
Petrol Diesel price
Petrol Diesel Price: କମିଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଲିଟର ପିଛା ତେଲ ଦର...
Padma Besa
Padma Besa: ଦୁର୍ଲଭ ପଦ୍ମ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ କଳା ଠାକୁର
Top 10 news
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
New Baggage Rule
New Baggage Rule: ବିମାନରେ ନେଇପାରିବେ କି ପୋଷା କୁକୁର? ଜାଣନ୍ତୁ ନୂଆ ବ୍ୟାଗେଜ ନିୟମ