Odisha News: ତିନି ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ,ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ...

Odisha News: ତିନି ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିଲେ ସ୍ଥଳ ସେନା ମୁଖ୍ୟ । ଦର୍ଶନ ପରେ ନିଜକୁ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳି କହିବା ସହ ଆଗାମୀ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେନା ଉପରେ ରହିଥାଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ ।
ପୁରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାନିଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ । ସାଙ୍ଗରେ ପତ୍ନୀ ସୁନିତା ଦ୍ୱିବେଦୀ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଫିସର୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ସକାଳ ପ୍ରାୟ 7 ଟା 05 ରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସେବାୟତ ଓ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା ।ତାଙ୍କ କୌଳିକ ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କୁ ସପତ୍ନୀକ ନେଇ ଦର୍ଶନ କରାଇଛନ୍ତି ।ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପତାକା ଦିଆଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଠାରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା ।
ସିଂହଦ୍ୱାର ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ସ୍ଥାନରେ ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିବା ପରେ ଅରୁଣ ସ୍ଥମ୍ଭ ଓ ପତିତପାବନ ଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ବାଇଶି ପାହାଚ ଦେଇ ସାତ ପାହାଚ ଦେଇ ଭିତରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ସାନିଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ ।ପ୍ରାୟ 45 ମିନିଟ୍ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାନିଧ୍ୟ ନେବା ସହ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ବିମଳା ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ସାନିଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ ।ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇବା ସହ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ,ରୋଷ ଘର ଇତ୍ୟାଦି ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ । ୩ ଦିନିଆ ଓଡିଶା ଗସ୍ତରେ ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଗୋପାଳପୁରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।ଗୋପାଳ ପୁର ସ୍ଥିତ ଆର୍ମି ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ କଲେଜ୍ ରେ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଦେଖିବା ସହ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ତଦାରଖ କରିବେ ।୨୯ ରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଫେରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।