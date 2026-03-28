Odisha News: ତିନି ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ,ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ...

Odisha News: ତିନି ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିଲେ ସ୍ଥଳ ସେନା ମୁଖ୍ୟ । ଦର୍ଶନ ପରେ ନିଜକୁ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳି କହିବା ସହ  ଆଗାମୀ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେନା ଉପରେ ରହିଥାଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ ।

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Mar 28, 2026, 10:42 AM IST

Odisha News: ତିନି ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିଲେ ସ୍ଥଳ ସେନା ମୁଖ୍ୟ । ଦର୍ଶନ ପରେ ନିଜକୁ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳି କହିବା ସହ  ଆଗାମୀ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେନା ଉପରେ ରହିଥାଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ ।

ପୁରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାନିଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ । ସାଙ୍ଗରେ ପତ୍ନୀ ସୁନିତା ଦ୍ୱିବେଦୀ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣେ  ଅଫିସର୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ସକାଳ ପ୍ରାୟ 7 ଟା 05 ରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସେବାୟତ ଓ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା ।ତାଙ୍କ କୌଳିକ ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କୁ ସପତ୍ନୀକ ନେଇ ଦର୍ଶନ କରାଇଛନ୍ତି ।ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପତାକା ଦିଆଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଠାରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା ।

ALSO READ: Trigrahi Yog 2026: ଏପ୍ରିଲ୍ ୨ରେ ପଡୁଛି ତ୍ରିଗ୍ରାହୀ ଯୋଗ, ଫିଟିବ ୫ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ! ନୂଆ ଗାଡି଼ କିଣିବା ସହ...

ସିଂହଦ୍ୱାର ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ସ୍ଥାନରେ ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିବା ପରେ ଅରୁଣ ସ୍ଥମ୍ଭ ଓ ପତିତପାବନ ଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ବାଇଶି ପାହାଚ ଦେଇ ସାତ ପାହାଚ ଦେଇ ଭିତରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ସାନିଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ ।ପ୍ରାୟ 45 ମିନିଟ୍ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାନିଧ୍ୟ ନେବା ସହ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ବିମଳା ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ସାନିଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ ।ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇବା ସହ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ,ରୋଷ ଘର ଇତ୍ୟାଦି ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ । ୩ ଦିନିଆ ଓଡିଶା ଗସ୍ତରେ ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଗୋପାଳପୁରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।ଗୋପାଳ ପୁର ସ୍ଥିତ ଆର୍ମି ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ କଲେଜ୍ ରେ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଦେଖିବା ସହ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ତଦାରଖ କରିବେ ।୨୯ ରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଫେରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ  ରହିଛି ।

Narmada Behera

Odisha news
road accident
Road Accident: ଦଶପଲ୍ଲାରେ ଟୁରିଷ୍ଟବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ, ୫ମୃତ,୩୦ରୁ ଅଧିକ ଆହତ
top 10 news today
Top 10 News Today: ନେପାଳର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେ.ପି ଶର୍ମା ଓଲି ଗିରଫ, ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେ
PM Modi
PM Modi:ଏହି ଦିନ ଜି-୭ ସମିଟରେ ଯୋଗ ଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ
balen shah
Balen Shah: ନେପାଳ ରାଜନୀତିରେ ନୂଆ ଇତିହାସ ଆରମ୍ଭ,ବାଲେନ୍ ଶାହ ହେଲେ ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ