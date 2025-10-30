Bargarh Dhanu Yatra 2025: ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ କଳାକାର ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ

(ସମ୍ବଲପୁର, ଅଜୟ କୁମାର ନାଥ)Bargarh Dhanu Yatra 2025: ବରଗଡ଼ର ୭୮ ତମ ବିଶ୍ଵ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ କଳାକାର ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
(ସମ୍ବଲପୁର, ଅଜୟ କୁମାର ନାଥ)Bargarh Dhanu Yatra 2025: ବରଗଡ଼ର ୭୮ ତମ ବିଶ୍ଵ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ କଳାକାର ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ସମିତି ତରଫରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଫର୍ମ ଆବେଦନ ଓ କଳାକାର ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଧନୁଯାତ୍ରା ମହାନାଟକର ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ କଳାକାର ଚୟନ ପାଇଁ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହେବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସରେ ଲାଗୁଛି କଳାକାରଙ୍କ ଭିଡ । ନିଜ ପସନ୍ଦର ଅଭିନୟ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ବାକ୍ସରେ ନିଜର ନେମିନେସନ୍ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସେହିପରି କଳାକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପରେ ଯାତ୍ରାର ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର କଂସ,ମହାମନ୍ତ୍ରୀ,ସେନାପତି,ଚାଣୁର,ମୁଷ୍ଟିକ , ସାତ୍ୟକୀ, ଅକୃର, ଉଗ୍ରସେନ, ବସୁଦେବ, ଦେବକୀ ଓ ନାରଦ ଆଦି ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ ପାଇଁ କଳାକାର ଚୟନ ହେବ। କଳାକାରମାନେ ୧୮ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ନଭେମ୍ବର ୧ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କରୁଛନ୍ତି ଆବେଦନ । ସେହିପରି ନଭେମ୍ବର ୧୫ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ କଳାକାର ଚୟନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯିବ । ଯାହାକୁ ନେଇ କଳାକାରଙ୍କ ମହଲରେ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କଳାକାରମାନେ ଇ-ମେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପତ୍ର ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାକୁ ୭୮ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବାକୁ ଜୋର୍ ଦେଇଛି କମିଟି । ବିଶେଷ କରି ଏହି ଖୋଲା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ କଳାକାରଙ୍କ ଅଭିନୟ କିଭଳି ଆହୁରି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହୋଇପାରିବ ସେନେଇ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କଳାକାର ଖୋଜୁଛି ଧନୁଯାତ୍ରା କମିଟି । ଏଥିପାଇଁ ଜଣେ କଳାକାର ସର୍ବାଧିକ ଦୁଇଟି ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି।
ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ବିହୀନ ଖୋଲା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । କଳାକାରଙ୍କ ବୟସ ୧୮ ରୁ ୬୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଚୟନ ସମୟରେ କଳାକାରମାନେ ଚାହିଁଲେ ବେଷଭୂଷାରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଆସିପାରିବେ ବୋଲି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଚୟନ ପରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କଳାକାର ମାନେ ବରଗଡ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ଅଭିନୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ଏହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ନୂଆ ପୁରୁଣା କଳାକାର ବେଶ ଆଶାବାଦୀ । ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କଂସ ଚୟନକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବାବେଳେ ହାତୀ କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା କଳସ ଢାଳୁଛି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ।