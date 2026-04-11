ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଐକ୍ୟ ସ୍ଥାପନା ମଣ୍ଡଳୀ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Apr 11, 2026, 08:29 PM IST

ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ଶେଷ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ । ୧୯୭୮ ତାଲିକା ଠାରୁ ଅଧିକ ଅଳଙ୍କାର ସେବକ ଗଣତି କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ଭଣ୍ଡାର ମେକାପ ଦେଇଥିବା ଅଳଙ୍କାର ମିଶାଇଲେ ୧୯୭୮ ତାଲିକା ଠାରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କହିଛନ୍ତି ।

ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦୨୬ ଗଣତି ତାଲିକାରେ ଏସବୁ ଅଳଙ୍କାରକୁ ସାମିଲ୍ କରିଛୁ । ସୋମବାର ଠାରୁ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ଟ୍ରେଜେରୀରୁ ଚାବି ଆସିବ । ମାଜିଷ୍ଟ୍ଟେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଖୋଲିବା ପରେ ଗଣତି ମଣତି ଆରମ୍ଭ ହେବ । ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିବା ପରେ ପ୍ରତିଦିନ ସଂଧ୍ୟାରେ ତାଲାକୁ ଜଉମୁଦରେ ସିଲ୍ କରାଯିବ ।

ଅନ୍ୟପଟେ, ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଐକ୍ୟ ସ୍ଥାପନା ମଣ୍ଡଳୀ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଦେଶ ଓ ବିଦେଶରେ ଶ୍ରୀମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ଇସ୍କନ୍‌ର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ନେଇ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

Also Read- Lucky Zodiac Sign: ୧୨ ଏପ୍ରିଲରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧଙ୍କ ସଂଯୋଗ, ୫ଟି ରାଶିକୁ ଲାଭ

Also Read- Gold Rate: ଆଜି କେତେ ମହଙ୍ଗା ହେଲା ସୁନା? ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ୧୦ ଗ୍ରାମକୁ

Soubhagya Ranjan Mishra

Puri
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ଶେଷ
Odisha IAS Officer
Odisha IAS Officer: ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ମହିଳା IAS ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, ୯୫ ଲକ୍ଷର
Bhubaneswar Crime
Bhubaneswar Crime: ରାଜଧାନୀ ପଟିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଏକାଥରେ ୩ଟି ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି...ଲୁଟିନେଲେ ସବୁ ଅଳଙ୍କ
cm mohan charan majhi
ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାର ବର୍ଷପୂର୍ତ୍ତି
ICC
ସବୁ କଲେଜରେ ICC ଗଠନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ