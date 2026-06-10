Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha News: ଏକ୍ସପାରୀ ମେଡିସିନ୍ ଖାଇ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ଝିଅ ମୃତ

Odisha News: ଏକ୍ସପାରୀ ମେଡିସିନ୍ (Expiry Medicine) ଖାଇ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 10, 2026, 01:50 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 02:04 PM IST
Odisha News: ଏକ୍ସପାରୀ ମେଡିସିନ୍ ଖାଇ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ଝିଅ ମୃତ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ହଜି ଯାଇଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ପାଇଲେ ଜଗା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଦମ୍ପତ୍ତି
Odisha news28 min ago
2
Susmita Deb40 min ago
3
Odisha news44 min ago
4
Avimukteshwaranand news44 min ago
5
crime news1 hr ago