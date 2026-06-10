Odisha News: ଏକ୍ସପାରୀ ମେଡିସିନ୍ ଖାଇ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ଝିଅ ମୃତ

Odisha News(କେନ୍ଦୁଝର,ଅଭୟ ମହାନ୍ତି) : ଏକ୍ସପାରୀ ମେଡିସିନ୍ (Expiry Medicine) ଖାଇ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକ ସିଂପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ତଳବରଡ଼ା ଗାଁର ଆଶାକର୍ମୀ ଶ୍ରୀଦେବୀ ନାଏକଙ୍କ ୧୧ବର୍ଷୀୟ ଝିଅ ହୀରାମଣି ନାଏକଙ୍କର ଏକ୍ସପାରୀ ମେଡିସିନ୍ ଖାଇ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସିଂପୁର (ANM Centre) ର ଏକ୍ସପାରୀ ମେଡିସିନ୍ ଖାଇ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ।
ଗତ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କର ୧୧ ବର୍ଷୀୟ ଝିଅ ହୀରାମଣୀ ନାଏକ ଓ ୧୩ ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ଗଗନ ନାଏକଙ୍କୁ ଜ୍ଵର ହୋଇଥିଲା । ଆଶାକର୍ମୀ ଶ୍ରୀଦେବୀ ନାଏକ, ପୁଅ ଓ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ସିଂପୁର ଏଏନଏମ ସେଣ୍ଟରରୁ ଔଷଧ ଆଣି ଉଭୟଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ମେଡିସିନ୍ ର ୨ଟା ଡୋଜ୍ ଉଭୟଙ୍କୁ ଦେବାପରେ ସେମାନେ ଗୁରୁତର ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ । ଏହି ଔଷଧ ଏଏନଏମ ସେଣ୍ଟର ଗୌରିମଣି ମହାନ୍ତ ଆଶା ଶ୍ରୀଦେବୀ ନାଏକଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ଗୁରୁତର ପୁଅ ଓ ଝିଅଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବାଂଶପାଳ ଓ ପରେ କେନ୍ଦୁଝର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ସୋମବାର ସକାଳେ ହୀରାମଣି ନାଏକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏକ୍ସପାରୀ ମେଡିସିନ୍ ଦେଇଥିବା (ANM) ଏଏନଏମ୍ ଦିଦିଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ।