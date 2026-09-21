Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Odisha News: ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା,ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଅଶୋକ ତ୍ରିପାଠୀ କମିଟି

Odisha News: ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା,ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଅଶୋକ ତ୍ରିପାଠୀ କମିଟି

Odisha News: ଆଜି ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାଥମିକ, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ, ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଗଠିତ କମିଟି ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

Written ByNarmada Behera
Published: Sep 21, 2026, 09:02 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 09:02 PM IST
Odisha News: ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା,ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଅଶୋକ ତ୍ରିପାଠୀ କମିଟି

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
IPL 2027: IPL 2027 ପୂର୍ବରୁ CSK କଲା ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ନୂଆ ହେଡ କୋଚ ହେଲେ ଏହି ପୂର୍ବତନ ବୋଲର...
2
3
4
5